In arrivo il ponte sul rio Leni 

Un nuovo ponte, veicolare e pedonale, sul rio Leni, realizzabile in pochissimo tempo. È questa la soluzione più immediata per rimediare ai disagi creati (tragitti allungati di 15 chilometri da e per il paese) dalla chiusura del Ponti Nou. Il sindaco Gabriele Littera che il 26 gennaio ha firmato l’ordinanza per l’interdizione del traffico (veicolare e pedonale) nel viadotto sul Flumini Mannu che rischia di venire giù, sembra avere la soluzione quasi a portata di mano. «Si tratta di una soluzione attuabile nel breve o medio termine», spiega il primo cittadino che per ricongiungere il centro urbano con l’agro pensa «alla realizzazione di un attraversamento veicolare e pedonale sul fiume Leni e non sul Mannu, per ragioni di sicurezza idraulica, con tempi di realizzazione e costi più accessibili. Questa soluzione, in accordo col Prefetto, è ora al vaglio dell'unica istituzione che ha strumenti, personale e mezzi per eseguirla in pochissimi giorni».

L’idea

Littera non si sbilancia («Non posso dirlo ora, perché non vorrei commettere uno sgarbo istituzionale ma è una istituzione che abbiamo coinvolto in accordo col prefetto»), ma l’ente in questione potrebbe essere il Genio civile della Regione. «L’opera non è in grado di sopportare in sicurezza alcun carico mobile. Allo stato attuale della conoscenza si consiglia la chiusura al traffico», così si era espressa la società di ingegneria incaricata delle verifiche strutturali sul Ponti Nou, chiuso nel volgere di poche ore dal sindaco, con immediate e gravi ripercussioni sui residenti e i coltivatori che hanno i campi al di là del Flumini Mannu.

I problemi

Una situazione grave, contingente, che giustificherebbe perciò l’intervento del Genio civile, chiamato (se l’ipotesi si avverasse) a realizzare l’infrastruttura d’emergenza sul rio Leni, affluente del Mannu. «A breve si provvederà alla posa della segnaletica in tutte le strade che oggi conducono traffico verso il Ponte, e al ripristino di due tratti di manto stradale in due percorsi alternativi: Su Cimentau e Bia Casteddu», dice intanto Littera, che lavora anche al piano B: la riapertura, con limitazioni, del traffico sul Ponti Nou. «Qualora questo fosse possibile, ci speriamo ma meglio non sbilanciarsi, parliamo di carichi che non dovrebbero superare le 7 tonnellate, senso unico alternato e di ulteriori 8-12 settimane per progettazione ed esecuzione», riflette il sindaco che attente la fine degli studi tecnici e l’eventuale via libera («Serviranno però tempi più lunghi e milioni di euro») alla ristrutturazione del ponte chiuso.