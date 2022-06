In arrivo il Pisu-bis, tre nomi già sicuri per la nuova Giunta 

Giovedì scorso, d’altronde, proprio nell’Aula della Giunta in via Giofra c’è già stato un primo incontro all'interno della coalizione vincente per fare il punto sulla situazione, iniziare a tracciare le prime linee sulla nuova consiliatura e discutere sui nomi che comporranno la nuova squadra di governo.

L'unica certezza, per il momento, è il timing che porterà alla nascita della Giunta: entro la prima settimana di luglio, salvo imprevisti sempre possibili in politica, il riconfermato sindaco di Quartucciu Pietro Pisu dovrebbe presentare la nuova squadra che insieme a lui amministrerà la città per i prossimi cinque anni.

«So chi voglio al mio fianco per amministrare bene e in un certo modo, ogni scelta sarà condivisa con tutto il gruppo e la Giunta vedrà la luce prestissimo», aveva detto Pisu il giorno stesso della vittoria, ribadendo di voler iniziare da subito a lavorare per metterla in piedi e renderla immediatamente operativa.

Il primo incontro

Giovedì scorso, d’altronde, proprio nell’Aula della Giunta in via Giofra c’è già stato un primo incontro all'interno della coalizione vincente per fare il punto sulla situazione, iniziare a tracciare le prime linee sulla nuova consiliatura e discutere sui nomi che comporranno la nuova squadra di governo.

Tessere di un mosaico ancora tutto da comporre, naturalmente. Ma dalle voci che si sono susseguite nelle scorse settimane dovrebbe confermare i tre assessori uscenti che gli sono stati “fedeli” in tutto il quinquennio e che hanno candidamente ammesso di voler proseguire il lavoro già avviato.

I confermati

Elisabetta Contini, la candidata più votata con 717 preferenze, sarà probabilmente la nuova vicesindaca. Lei, però, dando continuità al suo operato dovrebbe guidare l’assessorato alla cultura, allo sport e al turismo, in più potrebbe avere anche la delega alla pubblica istruzione, che nella scorsa consiliatura era in mano a Maria Grazia Fois. Quest’ultima, la seconda più votata con 445, prenderebbe, sempre sul filo della continuità, l’assessorato alle politiche sociali. «L’obiettivo è continuare il lavoro già in itinere e sono felice di poterlo ancora fare», ha affermato Fois a poche ore dallo spoglio elettorale. Walter Caredda, eletto con 339 voti , molto probabilmente guiderà quel settore che Pietro Pisu ha definito «il nostro marchio di fabbrica» e sarà per altri cinque anni l’assessore ai lavori pubblici, servizio tecnologici, igiene e urbana e ambiente.

Le possibili novità

Le new entry in Giunta potrebbero, invece, essere Cristian Mereu, l’uomo più votato in questa tornata con 372 preferenze e Carlo Secci con 334. Il primo dovrebbe avere le deleghe che nel 2017 furono del compianto Tonino Meloni: urbanistica, edilizia privata e polizia urbana, settori che lo stesso Mereu ha guidato con la Giunta Pulga. Carlo Secci, alla sua prima esperienza politica, potrebbe invece prendere l’assessorato al bilancio, tributi e attività produttive, quello che fu di Franco Paderi, oggi all’opposizione grazie alle sue 299 preferenze.

La presidenza

Resta da capire chi prenderà la presidenza del Consiglio e se questa verrà confermata. Al momento il nome più gettonato sembra essere quello di Roberta Lisci, 267 voti, anche se sarà poi tutta l’assemblea a esprimersi.

Rispetto alla precedente esperienza, Pietro Pisu è intenzionato a coinvolgere in modo più attivo tutti i consiglieri e sta pensando a delle deleghe da affidare a Carla Atzori, Alessandro Piras, Simone Santabarbara, Ninni Piludu e Gino Emanuele Melis. Inoltre non è neanche da escludere la presenza di qualche tecnico che, estraneo alla corsa elettorale, dia la propria disponibilità al primo cittadino e alla sua squadra.

