In arrivo foraggio e solidarietà 

Scatta la solidarietà degli allevatori di tutta l’Isola, col rito di “sa paradura”. Da qualche giorno si assiste all’arrivo a Macomer di autoarticolati, carichi di rotoballe, il foraggio per alimentare greggi e mucche. Gli incendi, infatti, hanno lasciato desolazione e morte. Sono divampati per due giorni, distruggendo intere aziende agricole e mandando in fumo centinaia di ettari di pascolo, riserve di foraggio e interi fienili. Hanno creato danni ingenti per centinaia di migliaia di euro ad allevatori e titolari di aziende produttive, riducendo in cenere oltre 500 ettari di pascolo.

La mobilitazione

Il Comune ha dichiarato lo stato di calamità per le zone colpite pesantemente. La Regione farà le sue valutazioni. Intanto, scatta in maniera spontanea la solidarietà, come si fa spesso in queste circostanze, che vede protagonisti allevatori di ogni angolo della Sardegna.

L’altro ieri è arrivato un carico di fieno da tre allevatori di Pabillonis. Altri carichi di foraggio sono arrivati da molti paesi della Barbagia, anche da Olbia e dalla Gallura, dal Sassarese. Grande è stata la solidarietà anche dagli allevatori del Marghine.

Il sindaco

«Le azioni di amicizia - dice il sindaco Antonio Succu -, provenienti dalle aree più diverse della nostra Isola, evocano in noi amministratori e negli allevatori che ne sono destinatari profondi sentimenti di riconoscenza e affetto, confermando lo spirito di fratellanza che ha sempre contraddistinto il popolo sardo».

I pastori

Soddisfazione tra gli allevatori. Nanni Soru dice: «Vedere che gli allevatori di tutta l’Isola fanno a gara per mandarci scorte di foraggio fa solo piacere. Certo, i danni sono ingenti e c’è tanto da lavorare». Mario Succu, titolare assieme ai fratelli dell’azienda più colpita dal grande rogo dei primi di luglio, dice: «Grazie a questa preziosa opera possiamo andare avanti. Certo, non è solo il foraggio che manca, perché qui il fuoco ha distrutto tutto, compresa la recinzione. Ha distrutto anni di lavoro intenso».

