«In arrivo a gennaio 350 nuovi parcheggi» 

Ficus e parcheggi risvegliano le preoccupazioni di ecologisti e automobilisti. I lavori di riqualificazione di viale Trieste, che prevedono piste ciclabili e marciapiedi più ampi, stanno scatenando polemiche e preoccupazioni per il graduale abbattimento degli alberi e la diminuzione di circa cento stalli destinati alle auto. L’intervento prevede il miglioramento della viabilità, con le carreggiate che rimarranno invariate e l’introduzione di due rotatorie, una all’incrocio con via Pola, l’altra con viale Sant’Avendrace-viale Trento. E ancora: la valorizzazione dei punti di pregio con la realizzazione di quattro spazi di interconnessione per favorire la socialità.

Le soluzioni

L’assessore alla Viabilità Alessio Mereu ha pronto il piano per tamponare l’annoso problema dei parcheggi in una zona scarsamente abitata, ma molto frequentata durante la settimana perché sede di uffici regionali e comunali. «Presto avremo a disposizione i parcheggi di via Cesare Battisti e di via De Magistris», afferma Mereu. «Inoltre siamo in trattative con la Regione per il multipiano di via Caprera».

Ma come e quando questi parcheggi saranno a disposizione dei cagliaritani? «Per quanto riguarda via Cesare Battisti, la struttura su due livelli, potrà ospitare circa 300 auto», precisa l’assessore. I prezzi? «Ancora sono da definire, la sosta sarà a pagamento ma i circa cento dipendenti comunali potranno usufruire di abbonamenti con tariffe agevolate». I tempi? «A breve – aggiunge l’assessore – metteremo a gara la gestione dello spazio. Contiamo di aprirli a gennaio dell’anno prossimo. In ogni caso una volta conclusi gli ultimi ritocchi e durante l’espletamento della procedura del bando saranno aperti e a disposizione gratuita di tutti», Precisa Mereu

E i parcheggi di via De Magistris? «Quei 50 stalli seguiranno la procedura di affidamento di via Cesare Battisti: unica gara, unica gestione. Il numero così basso di parcheggi e, di contro, i costi fissi molto elevati li rendevano poco appetibili, quindi abbiamo deciso di unire i due appalti».

Rimane da affrontare lo scoglio dei parcheggi di via Caprera. «Qui la soluzione è più complicata», spiega Mereu. «Quella struttura è della Regione che ha ceduto al Comune i finanziamenti per la progettazione e la messa in sicurezza». I lavori sono ancora in corso e una volta conclusi ci sarà da affrontare una contrattazione non semplice. «Ho già parlato con l’assessore agli Enti locali, ci sarà da decidere quanti parcheggi potranno essere messi a disposizione di tutti. Male andando – insiste Mereu – chiederemo che ci vengano messi a disposizione fuori dall’orario di lavoro dei dipendenti regionali. In questo caso il costo sarà davvero irrisorio».

Il giallo dei ficus

Sulla riqualificazione del verde pubblico di viale Trieste alla polemica tra maggioranza e opposizione si aggiunge l'intervento del Gruppo di intervento giuridico. «Giù la mani dai vicus di viale Trieste: sono un’alberata monumentale e una garanzia per la salute della città», scrive in una nota l’associazione. «La sostituzione con esemplari di peri cinesi è fuori contesto, improduttivi di ombra e di scarso apporto per l’assorbimento di anidride carbonica. Inoltre – aggiunge Stefano Deliperi – viale Trieste è un bene culturale. Qualsiasi intervento dovrà essere valutato dalla Soprintendenza per Archeologia, Belle Arti e Paesaggio ».

