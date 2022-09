In arresto nella casa che occupa da abusiva 

La vicenda comincia lo scorso gennaio, quando la proprietaria dell’appartamento, come da carte depositate in Tribunale, stipula con un vigile del fuoco di 54 anni un contratto di affitto di 28 giorni valido per l’intero febbraio. Una durata breve che rende non necessaria la registrazione dell’accordo. Non sono previsti proroga e rinnovo. Prezzo pattuito, 800 euro compresi oneri condominiali, Tari, luce e acqua. Passato il periodo però il locale non viene liberato (vi si è stabilita anche la 38enne, compagna del pompiere) e l’affittuario smette di pagare ogni spesa, canone compreso. Tutti gli oneri finiscono in capo alla titolare della casa, che per rientrare in possesso di ciò che è suo si rivolge al suo avvocato (Dario Masala) e all’autorità giudiziaria. Partono le diffide e l’intimazione dello sfratto, ma l’inquilino non ritira le notifiche; allora gli stessi documenti vengono depositati in Municipio, si attende la convalida dell’atto da parte di un giudice, il provvedimento viene nuovamente notificato e si pazienta per capire quale esito abbia avuto la spedizione. Solo a quel punto l’ufficiale giudiziario stabilisce il giorno in cui procedere con la liberazione dell’immobile. Nel frattempo sono passati mesi.

Questa è una storia che vede protagoniste due persone ma ne coinvolge molte di più tra affittuaria, inquilina, locatario, avvocati e ufficiale giudiziario e che ruota attorno a un edificio in via Piave dove, da otto mesi, vive Barbara Fadda, 38 anni, vari precedenti per truffa e sostituzione di persona. Qui a breve dovrebbe presentarsi l’incaricato del Tribunale per eseguire l’ordine di sfratto a carico della donna, ma la visita probabilmente terminerà con un nulla di fatto.

Proprietaria di un appartamento al quale non può accedere perché occupato «abusivamente» da una donna che ora non può andare via neanche se volesse farlo: da qualche giorno è agli arresti domiciliari proprio lì perché accusata di aver truffato un gioielliere cagliaritano. Una beffa per la titolare dell’abitazione e un chiaro esempio di quanto sia difficile risolvere problemi di natura burocratico-legale.

Casa inaccessibile

La truffa dorata

Siamo a questo punto. Ma intanto Fadda il 13 settembre ha ricevuto un ordine di custodia cautelare ai domiciliari per aver truffato (questa l’accusa della Procura) un anziano gioielliere cagliaritano: a fine agosto si sarebbe finta nipote di una zia molto facoltosa riuscendo a impossessarsi di decine di orecchini, bracciali, anelli e orologi per un valore complessivo di 65mila euro spendendone poche migliaia. Denunciata (è difesa dal legale Maurizio Musu), il pm ne ha chiesto l’arresto e il gip, all’oscuro della vicenda civile, ne ha disposto la custodia proprio in quella casa perché lì la donna aveva detto di abitare. Così, quando busserà a quella porta, l’ufficiale giudiziario potrà solo accertare la presenza nell’appartamento di Fadda e il suo stato di persona in arresto. Difficile procedere con lo sgombero: la donna rischierebbe l’accusa di evasione e anche il pubblico ufficiale potrebbe passare guai. Ci si dovrà rivolgere nuovamente al Tribunale per far presente che su quell’abitazione pende uno sfratto esecutivo e che l’inquilina, neanche titolare del contratto di affitto, vi risiede illegittimamente.

Spese e introiti persi

Altri mesi durante i quali la vera proprietaria coprirà tutti i costi (con l’attuale aumento dei prezzi) e non potrà staccare acqua ed energia perché rischierebbe l’accusa di “esercizio arbitrario delle proprie ragioni”. Con possibile annessa richiesta di risarcimento dei danni da parte dell’inquilino. Una tutela di diritti al contrario. Sono dati per persi anche gli affitti non corrisposti e le spese sostenute per procedura di sfratto e bollette. Il vero obiettivo però è riavere la propria casa. Se possibile.

