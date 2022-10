«In America l’immigrata ero io» 

Dal Medio Campidano al resto del mondo, cinque studenti sono appena rientrati dopo un’esperienza di studio all’estero che ha cambiato le loro vite. Due sono rimasti in Europa: Leonardo Atzeni, 18 anni, da Guspini all’Ungheria e Leo Cazzaniga, 17 anni da Villacidro al Belgio. Ben tre di loro hanno sorvolato l’oceano Atlantico. Lucrezia Saba, 18 anni di Guspini ha vissuto un quadrimestre in Argentina e Flavia Atzori, 18 anni, sempre di Guspini è partita in Brasile. Ester Medda, 18 anni di Gonnosfanadiga, ha trascorso un anno negli Stati Uniti.

Le speranze

«Prima di partire mantenevo le mie aspettative basse per non rimanerne delusa e l’unica cosa in cui speravo era quella di trovare amici e una famiglia che mi insegnasse il più possibile», racconta Lucrezia. È stata fortunata, grazie alla sua famiglia di Santa Fe (Argentina) ha imparato lo spagnolo in meno di due mesi. Lucrezia ha una sua parola speciale che rievoca momenti chiave del suo trascorso: «Jerárquicos – il nome della sua scuola oltreoceano – : all’interno di quelle mura ci sono tantissimi ricordi di una me estremamente felice circondata da persone fantastiche, avventure, risate, tradizioni». Da un’America all’altra, Ester è volata a Mount Rainier, sobborgo di Washington DC. Ottomila abitanti con una maggioranza di neri e ispanici. «Ero l’unica ragazza bianca nella mia scuola e ho potuto vivere l’America dalla prospettiva di un immigrato. I miei compagni di classe erano figli di immigrati di prima generazione, da loro ho potuto comprendere il vero significato dei termini resilienza, coraggio e ottimismo, che sono un po’ le parole riassuntive della mia esperienza», assicura.

Nuovi amici

Leonardo è arrivato in un paesino di quasi 3mila anime chiamato Pákozd, in Ungheria. Svolgeva le sue attività scolastiche e usciva con i suoi amici in una vicina cittadina grande quanto Cagliari, a 40 minuti dalla capitale Budapest. Ha voluto mettersi in gioco e partire: «Ho capito che non ci sono controindicazioni nel trascorrere un anno all’estero, c’è solo da guadagnarci». Promette di tornare: «L’Ungheria è diventata anche casa mia, è stato bellissimo conoscere luoghi nuovi». Da Villacidro, Leo è volato in Belgio: «Questa esperienza mi ha fatto conoscere tantissime persone, imparare una nuova lingua, vivere a contatto con una cultura diversa, con usanze diverse e, soprattutto, mi ha reso più consapevole, sono cittadino del mondo».