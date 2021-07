In aeroporto 30 ultraleggeri 

Trenta ultraleggeri atterrano all’aeroporto di Tortolì. L’evento di oggi intreccia sport e turismo, in vista della ripresa delle attività che il Consorzio industriale confida di riavviare entro l’estate almeno con l’aviazione generale. In attesa del nullaosta dell’Enac, stamattina l’aeroporto accoglie i velivoli per la seconda tappa del Tour Italy 2021 organizzato dall’associazione nazionale Piloti di classe, sodalizio romagnolo con 10 mila iscritti. L’accoglienza degli ultraleggeri, attesi per le 11, è a cura dell’Avioclub Ogliastra, partner dell’evento, e dalle autorità locali, sindaco di Tortolì, assessori e Consiglio di amministrazione del Consorzio, socio unico di Aliarbatax, proprietaria dello scalo.

L’evento

Gli ultraleggeri, provenienti dall’aviosuperficie di San Teodoro, fanno scalo nell’aeroporto che sogna di risorgere a dieci anni dall’ultimo volo di linea. «È un importante evento che vuole offrire agli ospiti la possibilità di conoscere le bellezze dell’Ogliastra e dello scalo di Tortolì. L’infrastruttura - dice Maurizio Mereu, 51 anni, segretario dell’Avioclub, titolare di una concessione per l’utilizzo della pista e del piazzale per atterraggi e decolli - è al centro di un profondo restyling finalizzato all’imminente riapertura al traffico». Della manutenzione si sono occupati i soci dell’Avioclub, presieduto da Gigi Demurtas, insieme al personale del Consorzio industriale e ad alcune imprese. «Quella di oggi - aggiunge l’avvocato Mereu – è l’occasione per rinsaldare il rapporto tra i due sodalizi: il Tour Italy 2021 è il primo importante evento della nuova vita dell’aeroporto».

L’attesa

Nel Consorzio industriale il presidente Franco Ammendola (70 anni) e il suo vice, Rocco Meloni (69), guardano con interesse alla visita della squadra Safety dell’Enac per la seconda ispezione, dopo quella del 16 luglio dei funzionari della Security. «Il Consorzio - conclude Mereu - sta compiendo il massimo sforzo per poter riavviare l’aeroporto, siamo fiduciosi che sia imminente». L’aeroporto è subissato di richieste per atterraggi con aerei privati da 4 o 7 posti: arrivano dal nord Italia e dall’estero. I proprietari dei mini velivoli sognano di fare scalo qui per le vacanze in Ogliastra.

