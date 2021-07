In aereo senza mascherina: multata 

Non ne ha voluto sentir ragione di indossare la mascherina per l’intero viaggio da Pisa a Cagliari, tanto da aver scatenato, a bordo dell’aereo Ryanair Fr9933, un bel po’ di putiferio, trasformando un volo che doveva essere tranquillo per i passeggeri, in una traversata tutt’altro che tranquilla. Fino all’arrivo allo scalo di Elmas, dove la passeggera ribelle è stata raggiunta dagli agenti della Polizia, accompagnata negli uffici, identificata e sanzionata. Dovrà pagare una contravvenzione di 400 euro per non aver indossato il dispositivo anti Covid.

La vicenda

A condizionare la vita di bordo e il viaggio dei tanti passeggeri che si trovavano sull’aereo è stata una donna di 53 anni originaria di Lucca. Nonostante i ripetuti inviti fatti dalle altre persone sedute nei sedili vicini e soprattutto del personale della compagnia, ha assunto – come hanno verificato gli agenti della Polizia di Stato – un atteggiamento irrispettoso. Noncurante anche delle continue lamentele, all’ennesimo invito di una delle hostess, non solo non l’ha accolto decidendo di sistemarsi sul viso la mascherina, ma ha anche iniziato ad inveire contro la dipendente di Ryanair offendendola e minacciandola.

L’intervento

Della tensione che la signora toscana stava creando è stato informato il comandate che ha così deciso di chiedere l’intervento della Polizia. Il timore era che la tensione potesse ulteriormente crescere, considerato il precedente dei primi di giugno dove, in un volo di Ryanair tra Ibiza e Bergamo, una passeggera per le stesse ragioni aveva litigato con passeggeri ed equipaggio . Gli operatori dell’Ufficio di Polizia di Frontiera dello scalo Mameli hanno quindi raggiunto il posto dove era seduta la passeggera invitandola a seguirli negli uffici. La passeggera è stata sentita. Agli agenti ha fornito la sua versione dei fatti che non è bastata a salvarla dalle conseguenze del suo gesto e scongiurare la pesante contravvenzione di 400 euro.

