In acqua il Settebello  

La Spagna si aggiudica la prima edizione femminile della Sardinia Waterpolo Cup dopo aver superato l’Italia, che conclude il torneo al penultimo posto, ma a testa alta.

Ieri, nella rovente mattina sassarese, il Setterosa ha riscattato l’opaca prestazione fornita sabato contro l’Ungheria. In quella che il commissario tecnico Silipo ha definito la migliore partita del torneo, le azzurre si sono mostrate più cattive, lucide in difesa e precise sotto porta, tenendo sulla corda le iberiche, comunque sempre in leggero vantaggio dall’avvio. Solo nel finale, si sono portate sul -1 (10-9) facendo sperare per pochi minuti nel pareggio, prima che la Spagna siglasse l’11- 9 definitivo che ha steso il sipario sul Sei nazioni femminile.

Da oggi, saranno il Settebello e le Nazionali di Croazia, Serbia e Grecia sotto i riflettori, nella seconda edizione del quadrangolare maschile. Apre Serbia-Croazia (18.30) mentre gli azzurri di Campagna debuttano alle 20 (diretta RaiSport) contro la formazione ellenica, con la volontà di replicare l’esito della semifinale mondiale di Budapest, vinta di misura.

Spagna : Ester Ramos, Nogé Frigola, Espar Llaquet, Ortiz Munoz 2, Perez Vivas 1, Gonza- lez Lopez 2, Ruiz Barril 2, Pena Carrasco, Forca Ariza 3, Camus Amoros, Palacio Linde, Leiton Arrones 1, Terre Marti. All. Oca