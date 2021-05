In 900 senza medico A Olzai un volontario assiste i compaesani  

Inviato

Olzai. Il dottor Mauro Mattu riceve, e qualche volta visita, in aperta campagna, nella zona di Durulea. I suoi pazienti oramai lo sanno bene, tre volte alla settimana lui va lì a zappare e quando c’è bisogno di aiuto basta presentarsi al vigneto, dove stanno spuntando nuove piante di kiwi, arance e pere. Se il caso è urgente, l’unico medico che si prende cura dei 900 abitanti di Olzai va anche di casa in casa: risponde sempre al telefono e pure senza cartelle cliniche ricorda a memoria patologie e terapie in corso. «Ma sono un pensionato, non è giusto che un paese intero sia affidato a un volontario» racconta. «Faccio quello che posso, non ho il tempo per ogni esigenza. Questa gente ha diritto all’assistenza».

Il pensionato-volontario

Mauro Mattu, Maoro per l’anagrafe, è in pensione dal 2011 e ha alle spalle molti anni nelle strutture sanitarie di Cagliari. Responsabile dell’Igiene pubblica e una lunga sfilza di incarichi dirigenziali. Nel capoluogo ha casa e residenza, ma il richiamo della campagna è forte e metà della settimana la trascorre nel paese d’origine. Alcune ore di svago (e fatica) al terreno, poi in giro a fare visite. «Ho dato la mia adesione per la campagna vaccinale e col sindaco ho organizzato la giornata delle prime dosi. Poi la Assl aveva promesso di incaricarmi di immunizzare gli allettati ma non mi ha mai dato le dosi», dice sconsolato. «Le persone più fragili, che ovunque sono state vaccinate dal medico di famiglia, qui ancora attendono».

Il viavai quotidiano

A mezzogiorno al vigneto si presenta Peppino Loddo, un settantanovenne che è arrivato in campagna con la certezza di trovare il dottore con gli stivali: «Sappiamo qualcosa dei vaccini? – chiede – Io devo fare la seconda dose ma è già tre volte che annunciano una data e poi rinviano tutto». Il dottor Mattu non ha notizie certe, ma anche stavolta sarà in campo per provare ad accelerare una campagna che nei paesi arranca. «Qui c’è tanta gente che sta male e non sa a chi rivolgersi – protesta Peppino Loddo – Per le ricette dobbiamo andare di notte dalla guardia medica».

Solo cure notturne

Di assistenza sanitaria gli abitanti di Olzai sentono parlare invano e quando hanno bisogno di fare esami o di acquistare i medicinali possono solo rivolgersi al medico di guardia. Dalle 20 alle 8 e stop. «Spesso ci siamo trovati di notte a fare la fila, al freddo, in pieno inverno – dice Pietro Deiana, 77 anni – E tra l’altro la risposta che ci viene data è che il medico di guardia può prescrivere un solo farmaco. Quindi, siamo costretti a fare continuamente il pellegrinaggio».

Il pasticcio

L’ultimo vero medico di famiglia a Olzai manca dal 2017: da allora allo scorso gennaio se ne sono visti almeno sette, tutti con incarichi temporanei. Da cinque mesi non c’è più nessuno e la sindaca Maddalena Agus non sa più a chi rivolgersi. «La Assl promette e non mantiene, - dice - La Regione ripete che non ci sono medici in graduatoria». E anche i tentativi di gestire un ambulatorio in regime di mezzadria con un paese vicino sono tutti falliti. «Qui ci sono situazioni assurde, tipo che alcuni laboratori non accettano le prescrizioni della guardia medica o che alcuni farmaci non possano essere prescritti», protesta la prima cittadina. «Io non so più che cosa fare: qui nessuno vuole venire e allora credo sia il caso che la Assl riconosca un’indennità in più a chi accetta di lavorare nei paesi piccoli e isolati come il nostro».

I malati

Le difficoltà più gravi, nel frattempo le vivono persone come Giuseppe Saccu, che fa i conti con i postumi di una delicata operazione e con diversi imprevisti di salute. Anche oggi la moglie Susanna deve ricorrere al solito e unico metodo: telefonare al dottor Mattu. Per la visita non c’è da attendere, anche perché la casa dei Saccu è quasi di fronte a quella del medico: l’intervento è immediato. «Viste le mie condizioni avrei bisogno di assistenza quasi continua, ma chi vive a Olzai sembra che non abbia gli stessi diritti degli altri».

