In 3.000 senza medico: la ricetta di Littera 

Alcune indennità che Asl e Regione dovrebbero finanziare per ottimizzare il servizio e consentire ai medici di sforare il massimale e aiutare i tremila pazienti che da luglio sono senza un medico di base. A Serramanna il sindaco Gabriele Littera lavora su vari fronti per provare a superare la criticità nell’ambito dell’assistenza sanitaria primaria, seguita al pensionamento di uno dei professionisti di medicina generale (Domenico Serratore), e alla chiusura degli ambulatori delle dottoresse Federica Casula e Angela Sanna. Oltre agli incontri con i vertici della Asl del Medio Campidano, Littera si è confrontato con i tre medici di base di ruolo che ancora esercitano a Serramanna: Bruno Garau, Maria Cristina Todde e Maria Assunta Cancedda. I tre dottori hanno manifestato disponibilità a fare la loro parte per sollevare la cittadina da una situazione gravissima: tremila pazienti privati della medicina di base, costretti a rivolgersi ai medici di guardia e, nei casi più urgenti, ai pronto soccorso degli ospedali.

La proposta

«Ho registrato da parte dei medici la disponibilità di massima ad accogliere altri pazienti, ma occorre che vengano posti nella condizione di farlo con il finanziamento di risorse adeguate – commenta Gabriele Littera –. I medici dedicano parte del loro tempo prezioso a incombenze amministrative che potrebbero essere svolte da figure non specialistiche e si è così parlato di indennità per un servizio di segreteria che semplificherebbe il lavoro consentendo ai dottori di concentrarsi su visite e consulti. Si è parlato anche di indennità e supporto informatico. I nostri tre medici non utilizzano gli stessi programmi informatici e, in mancanza dei dati in rete dei pazienti, questo rende difficile ipotizzare una sostituzione vicendevole. Anche la costituzione di un’associazione di medici consentirebbe loro di supportarsi in caso di assenza. Queste tre proposte se accolte, e adeguatamente finanziate, consentirebbero ai nostri medici di superare il limite di assistiti e accogliere complessivamente un migliaio di altri pazienti. Si tratta, in ogni caso, di temi emersi anche al tavolo con la Asl Medio Campidano, con i presidenti dei distretti sanitari e con i sindaci, e che la Regione potrebbe finanziare, per esempio, con le risorse non spese del bando per 373 medici di base che ha visto l’assegnazione di sole 60 sedi».

I numeri

A Serramanna il dato è preoccupante: tremila persone su 8.700 abitanti non hanno assistenza di base. «Una situazione alla quale bisogna mettere mano», sospira Gabriele Littera.