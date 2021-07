In 12mila a caccia del posto fisso 

I continui blocchi dei concorsi nella pubblica amministrazione hanno fatto alzare l’età media degli oltre 1.100 dipendenti dell’amministrazione comunale a oltre 56 anni. Quota cento ha svuotato gli uffici, la pandemia ha portato buona parte del personale in smart working e costretto alla chiusura degli sportelli.

Con circa 180 persone in meno – tante ne sono andate via negli ultimi due anni e mezzo – garantire l’efficienza dei servizi non è stato semplice. Anche perché i concorsi banditi nel 2019 e nel 2020 sono stati sospesi a causa del Covid.

I posti a concorso

E se adesso è emergenza, lo sarà ancora di più nei prossimi sei anni quando il Comune perderà la metà dei suoi dipendenti. Ecco perché le prove per l’assunzione di 143 dipendenti che inizieranno venerdì nelle palestre e nel pattinodromo di via Rockefeller sono considerati fondamentali a Palazzo Bacaredda.

Saranno assunti 35 vigili urbani, 30 geometri e periti edili, 61 istruttori amministrativo-contabile, 9 istruttori informatici, 2 collaboratori tecnico-professionali e 6 collaboratori amministrativi informatici. Persone che, se non ci saranno ulteriori intoppi, saranno assunte a partire dall’inizio del 2022.

«Una sfida importante»

«È una sfida molto importante e siamo felice di poter svolgere i concorsi da un lato perché daremo a tanti la possibilità di cimentarsi in una prova per entrare a far parte della pubblica amministrazione e dall’altra perché queste 143 persone sono attese con gioia e speranza all’interno del Comune che ha i ranghi sempre più ridotti», ha detto il sindaco Paolo Truzzu presentando il concorso. «Cagliari, nei prossimi sei anni, vedrà andare in pensione circa il 50% dei suoi dipendenti e questa sarà una grande opportunità per chi ha voglia di mettersi in gioco, di entrare nella pubblica amministrazione e di dare un contributo importante alla propria comunità».

Circa 12mila richieste

A giudicare dalle 12mila domande inoltrate al Comune quel contributo lo vogliono dare in tanti. Anche perché occasioni per provare a conquistare un un posto fisso ce ne sono poche.

«Non è tutto deciso»

«Mi sento di dire a tutti i concorrenti: partecipate e studiate per poi affrontare, dopo l’estate le prove finali», ha aggiunto Truzzu rivolgendosi ai candidati. «E non pensate che sia tutto deciso anche perché vi do un dato: nell’ultimo concorso fatto prima del blocco delle assunzioni avevamo a disposizione 25 posti ma sono risultati idonei solo in 18. Ora l’amministrazione vuole rinnovarsi e i posti possono arrivare anche a più di duecento alle luce dei nuovi pensionamenti in programma».

Dieci giorni di prove

Per scremare i partecipanti sono stati pianificati otto giorni di prove che si terranno negli impianti sportivi di via Rockefeller e via Dello sport. Suddivisi in 3 sessioni giornaliere, secondo un calendario visionabile nel portale del Comune, consentiranno di concludere le prove preselettive entro il agosto, in modo tale da procedere alle prove scritte entro l’anno.

Un minuto a domanda

Per rispondere alle 45 domande dei test i candidati avranno quarantacinque minuti. Niente carta e nessuna possibilità di copiare: le prove avverranno su un pc che sarà messo a disposizione dall’Amministrazione.

