Imu, stangata da mezzo miliardo 

I Comuni battono cassa forse nel momento peggiore. Oggi 25 milioni di italiani dovranno infatti saldare il primo acconto dell’Imu 2021 per seconde case e immobili di lusso, versando nelle casse delle amministrazioni locali quasi 10 miliardi di euro, una fetta dei quali andrà a finire in Sardegna non senza difficoltà.

L’anno appena trascorso è stato infatti uno dei più duri della storia recente e la capacità delle famiglie di onorare i debiti col Fisco non è mai stata così debole. Ad aggravare il panorama ci hanno pensato inoltre il boom della disoccupazione e alcune iniziative che hanno di fatto congelato gli sfratti degli inquilini morosi con difficoltà economiche causate dalla pandemia. Misura che ha costretto milioni di proprietari di seconde case, oggi chiamati al pagamento dell’imposta municipale, a non ottenere un euro di rendita dalle locazioni.

Tariffe

A non semplificare il già intricato quadro stanno contribuendo di certo i Comuni, alcuni dei quali obbligati a ritoccare le aliquote al rialzo per necessità di bilancio. Dopo mesi di crisi le casse sono infatti vuote, prosciugate dai tanti sussidi distribuiti ai cittadini più bisognosi. In Sardegna, poi, lo stallo del turismo ha lasciato a bocca asciutta anche migliaia di proprietari di case vacanze, un vero tesoretto per le amministrazioni comunali che, nei casi estremi, contribuisce alla maggior parte delle entrate annuali.

Ecco perché non sorprende che con 633 euro di media, il versamento Imu per le seconde case veda in testa nella graduatoria regionale la provincia di Sassari, che ingloba anche la ricca e turistica Gallura. Il Sassarese lascia indietro la provincia di Cagliari (609 euro di media il versamento dell'acconto previsto entro oggi), l’Oristanese (462 euro) e il Nuorese (436 euro). Discorso diverso interessa invece il capitolo immobili di lusso: le proprietà di pregio escluse dall'esenzione prima casa si concentrano, per quantità e qualità, soprattutto nel territorio di Cagliari dove ogni proprietario dovrà sborsare una prima tranche da 2.157 euro. Segue, quasi a sorpresa, l’Oristanese dove gli immobili di lusso pesano in media 1.946 euro. In coda la provincia di Sassari (1.407 euro) e il Nuorese dove, almeno per il catasto, non esistono immobili di pregio.

Tensioni sociali

Il disequilibrio tra il gettito richiesto e la capacità di onorarlo da parte dei contribuenti non è forse mai stato così significativo. «Non si stanno considerando le enormi difficoltà che i proprietari di case in affitto stanno vivendo», spiega Marco Cuccu, responsabile regionale del Sunia, il Sindacato unitario nazionale inquilini e assegnatari. «Il blocco degli sfratti per morosità sta aiutando tante famiglie in difficolta, ma ne penalizza altrettante che con i proventi delle locazioni pagano tasse e mutui. Il Governo deve perciò intervenire con sgravi fiscali a favore dei locatari che possano mitigare i contraccolpi della crisi senza innescare conflitti tra categorie penalizzate»

