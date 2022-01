Imu e Tasi, piovono bollette in città 

Qualcuno nei giorni scorsi si è visto recapitare un accertamento per un terreno edificabile a Predas Arbas che non ha mai avuto. Un altro contribuente, invece, lamenta di aver ricevuto accertamenti per delle quote di immobili che non possiede. Questi sono solo alcuni degli innumerevoli esempi delle decine di persone interessate.

Terreni e fabbricati mai posseduti, per cui il Comune di Nuoro ora sta chiedendo le tasse emettendo bollette per Imu, Tasi e Tari: è la lamentela di alcuni cittadini, che sollevano il caso parlando di bollette pazze, mentre migliaia di contribuenti si stanno vedendo recapitare gli accertamenti dell’anno 2016.

Una valanga di bollette, oltre ottomila spedite. L’assessore al Bilancio del Comune di Nuoro, Rachele Piras, conferma: «Stiamo facendo un controllo a tappeto, incrociando i dati delle proprietà catastali, evidentemente i soggetti interessati non li hanno mai aggiornati».

Terreni e quote

Controllo incrociato

«Stiamo facendo un controllo a tappeto – ammette la Piras – attingendo i dati anche dalla banca nazionale, sia dei contratti di locazione, sia i dati catastali. Può accadere che chi non è consapevole possa risultare intestatario. Abbiamo accesso anche alla verifica degli atti di vendita e compravendita» sottolinea, spiegando che può accadere «che un contribuente con lo Spid si trovi a verificare e dare informativa all’ufficio per la richiesta di aggiornamento. Molti hanno fatto una divisione patrimoniale ma non hanno mai aggiornato la loro posizione al catasto. Gli uffici risolvono le pratiche in 15 minuti».

Gli evasori

Gli avvisi di accertamento 2021, riferiti al 2016, valgono circa 4,5 milioni e finora «ne sono stati annullati per un valore di 162 mila euro» spiega la Piras. Per ritardato o omesso pagamento tra Imu e Tasi 2016, sono 8620 le cartelle inviate. Mentre della Tari 2021 il Comune ha incassato solo il 50 per cento del richiesto ed è pronto a dare mandato a una società esterna per il recupero forzato del dovuto.

