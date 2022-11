Imprese, un’Isola poco digitale 

Tantissime imprese sarde investono nelle tecnologie informatiche, con l’obiettivo di trarre maggiori vantaggi, per applicare nuovi e più produttivi modelli di business, ma anche per organizzare al meglio le loro attività, per crescere ed essere più competitive nell'Isola e sul mercato nazionale e internazionale. Quasi una impresa su tre, però, ha difficoltà nel reperire figure professionali che siano in grado di utilizzare le competenze digitali e di applicare linguaggi, metodi e tecnologie per innovare i processi. È il quadro che risulta da una recente analisi diffusa dall’Ufficio studi di Confartigianato Sardegna, sui dati del 2021 di Unioncamere-Tagliacarne, dove spicca un importante divario dell'Isola rispetto alle altre regioni d'Italia. Le imprese che incontrano maggiori problemi nell'individuare del personale che sappia destreggiarsi in ambito informatico si trovano soprattutto nell'area di Nuoro (35,2%). A seguire, ci sono quelle nelle zone di Oristano (27,8%), Cagliari (27,1%) e Sassari (26,2%).

Lo scenario

Quanto alle attività che hanno più difficoltà nel trovare professionisti con competenze digitali, capaci di gestire e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, si concentrano soprattutto in provincia di Sassari (36,5%) e Nuoro (34,8%), seguite da quelle con sede nelle aree di Cagliari (31,7%) e Oristano (28,3%). Nuoro è in testa alla classifica regionale, «con un 37,5% di complessità», si legge nello studio, tra i territori dove le aziende hanno maggiori problemi nell’ottenere servizi da esperti con capacità di applicare tecnologie 4.0 per innovare i processi. Seguono Sassari (27,4%), Cagliari (26,9%) e Oristano (26%). Recuperare il divario non è impossibile, ma è necessario riuscire a sfruttare le opportunità connesse al Piano nazionale di ripresa e resilienza. Fabio Mereu, vice presidente di Confartigianato imprese Sardegna e delegato per l’innovazione tecnologica, ritiene che la pandemia, con le restrizioni che ne sono derivate, abbia «accelerato la corsa degli imprenditori all’utilizzo del digitale, che però hanno un livello di dimestichezza con gli strumenti tecnologici ancora troppo basso e che potrebbe essere migliorato anche grazie ai progetti del Pnrr».

Effetto pandemia

Mereu ha puntualizzato che proprio la situazione legata all'emergenza sanitaria abbia dato un forte impulso alla digitalizzazione delle imprese: «Le attività hanno puntato soprattutto sul cloud - ha evidenziato - per sostenere il lavoro dei dipendenti in smart working, e sui pagamenti elettronici per soddisfare la domanda crescente dei consumatori confinati nelle mura domestiche. Progressivamente, però, hanno volto l’attenzione alla cybersecurity, investimento che si sta rivelando quanto mai strategico nel contesto attuale».

Con l'incremento della digitalizzazione sono aumentati, infatti, anche i rischi per la sicurezza e la privacy. Per questa ragione, le imprese anti-hacker, circa tremila a livello nazionale, negli ultimi anni sono cresciute pure nell'Isola, anche se qui i numeri sono ancora abbastanza contenuti (attualmente appena 77). Stesso discorso anche per gli addetti, pari a 28.400 unità a livello nazionale e a 271 in Sardegna.