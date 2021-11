Imprese, una crescita da record 

È la provincia di Sassari la più performante d’Italia, pari solo a Milano, secondo i dati sulla crescita nell’anno in corso dell’Ufficio promozione economica e statistica dell’Ente camerale del nord Sardegna e diffusi sul portale nazionale di Unioncamere. Nell’ultimo trimestre il tasso di crescita è positivo in tutte le regioni italiane, con la Sardegna al terzo posto nella classifica delle regioni per crescita con uno 0,44 per cento, superiore alla media italiana che è dello 0,36. Spicca il dato di Sassari (che comprende anche la Gallura): lo 0,54 per cento, decisamente sopra la media. Sono in risalita le iscrizioni di nuove aziende, mai così bene da quattro anni a questa parte. In tutto sono 1638 mentre sono in calo le cessazioni: 893. Cagliari e Oristano sono al decimo posto e Nuoro all’81esimo.

La crescita

Nel periodo estivo (terzo trimestre) a parte una leggera flessione nel commercio, tutti i macrosettori economici registrano una crescita delle imprese attive. Nel variegato mondo dei servizi, 235 le attività in più rispetto a fine giugno. Aumentano quelle legate alla bellezza e alla cura alle persone, alle attività immobiliari e le agenzie di viaggio. Ottimi i risultati per il turismo a livello dell’intera provincia. Il settore della ristorazione è cresciuto di 73 nuove iniziative imprenditoriali, (+0,6%), mentre il settore alloggio in tre mesi ha visto la nascita di 50 nuove attività. Il trend è positivo anche per le costruzioni. Sia le costruzioni di edifici in senso stretto che in per i lavori non specializzati e di rifinitura (grazie anche agli interventi con i bonus del Governo).

Verso la ripresa

«È un momento nel quale non dobbiamo fermarci - ha commentato il presidente dell’Unione regionale delle Camere di Commercio e dell’ente sassarese, Stefano Visconti – ma proseguire su questo percorso di crescita. I dati – ha proseguito - dimostrano quanto il nostro contesto economico creda nella ripartenza. Il sistema isolano, nonostante le difficoltà, sta lavorando duro per lasciarsi alle spalle la crisi pandemica». Anche rispetto ai dati dei primi nove mesi del 2021, la performance isolana resta comunque di buon livello. L’1,36 per cento, quinta in Italia. E Anche in questo caso la Provincia di Sassari guida la crescita. È seconda a livello nazionale dopo Lecce, con un +2,19% . Seguono Nuoro con l’ 1,62, e Cagliari-Oristano con lo 0,8%. «Una bellissima notizia come non se ne sentivano da anni»: è il commento del presidente del Consiglio regionale Michele Pais, secondo il quale questi risultati «certificano anche la piena efficacia degli strumenti messi in campo dalla Giunta regionale».