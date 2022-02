Imprese sarde, ripresa in affanno 

La grande capacità di tenuta che hanno dimostrato tante attività economiche in Sardegna, nonostante il lungo periodo di pandemia, rischia di crollare per il pesantissimo aumento dei costi energetici, la mancanza di liquidità e per le difficoltà connesse all'accesso al credito. Sembra lasciare poco spazio all'ottimismo la fotografia che spicca nell’ultima indagine dell’Istat, che ha messo sotto la lente d'ingrandimento l’impatto economico e finanziario dell’emergenza Covid-19, su un campione di attività con più di tre addetti nei settori dell'industria e delle costruzioni, del commercio e dei servizi. Lo studio si è svolto a novembre scorso ed è stato preso in esame dal Centro studi della Cna.

Lo scenario

Nell'Isola sono operative circa 23.300 imprese con più di tre addetti, che danno lavoro a oltre 197mila occupati (circa il 65% del totale). Secondo la Cna, nel biennio pandemico, sul fronte della diminuzione del Prodotto interno lordo, l’economia regionale ha dovuto pagare un prezzo molto salato. Nonostante gli ottimi risultati rilevati per il comparto del turismo, il 2021 si è concluso facendo registrare una ripresa che si è attestata a un +4,1%, di gran lunga inferiore a quella della media nazionale (+6,5% stimato per l’economia italiana). Luigi Tomasi e Francesco Porcu, rispettivamente presidente e segretario regionale della Cna sarda, non nascondono che «lo scenario delineato dalle imprese sarde per il 2022 desta preoccupazione. La riduzione della capacità produttiva, lascito del biennio pandemico, rischia di rallentare la crescita economica regionale in una fase di rapida ripresa della domanda aggregata, nazionale e internazionale, alimentando l’inflazione già surriscaldata dalla crescita dei costi energetici. Proprio l’aumento della bolletta energetica sta mettendo a serio rischio la tenuta di molte attività economiche».

Le richieste

Per evitare che il tessuto produttivo regionale vada in frantumi, i vertici della Cna regionale sollecitano un immediato intervento del Governo, che compensi parte dei costi sostenuti dalle imprese. «Il problema», secondo Tomasi e Porcu, «è, inoltre, la carenza endemica di liquidità. Risulta fondamentale integrare il sistema di garanzia finanziaria pubblica per supportare la domanda di liquidità delle imprese, soprattutto quella proveniente dal sistema delle piccole e medie imprese artigiane, in un contesto regionale caratterizzato da un mercato del credito significativamente più rigido rispetto a quello di altre regioni». A questo proposito, gli esponenti della Cna chiedono alla Regione di istituire un “Fondo rotativo di piccolo credito per le imprese di piccola dimensione”. «Questo avrebbe una funzione anticiclica e potrebbe essere alimentato con risorse pubbliche nella fase iniziale, e poi con i rientri derivanti dal pagamento delle rate dei finanziamenti in ammortamento delle imprese che ne hanno già beneficiato. Con 10 milioni di euro verrebbero agevolate circa 800 piccole imprese».

