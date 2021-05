Imprese giovanili, mortalità in aumento 

In dieci anni è scomparso il 24,5 per cento delle imprese giovanili attive in Sardegna. L’Isola si allinea al trend nazionale della mortalità delle aziende avviate da imprenditori under-35. Una tendenza negativa che rischia di subire una netta accelerazione a causa della crisi innescata dalla pandemia, anche se il 43 per cento delle imprese non ha subito nessun calo di fatturato lo scorso anno. Condizione che ha peredmesso al 75% degli operatori di investire nel digitale.

Il check up

La fotografia sullo stato di salute delle aziende possedute da giovani è stata scattata dall’indagine Unioncamere-InfoCamere sulla natalità delle imprese. Solo nel 2020 si sono perse 18.900 nuove imprese giovanili rispetto al 2019, con una perdita del 18 per cento contro il -16,9 per cento delle altre imprese. Lo spopolamento dell’imprenditoria giovanile dell’ultimo decennio ha colpito maggiormente i settori tradizionali delle costruzioni, del commercio e dell’industria manifatturiera. A crescere – con tremila attività – è stato solo il comparto dei servizi all’impresa.Tra le province sarde spicca il dato di Nuoro. Il capoluogo barbarcino ha perso solo il 2 per cento delle imprese giovanili nel corso degli ultimi dieci anni: società che rappresentano il 12 per cento del totale facendo segnare uno dei dati più alti a livello nazionale. Scenario radicalmente diverso a Cagliari, dove si è perso il 3,4 per cento di imprese e il loro peso sul totale è solo del 7,8 per cento.

Le difficoltà

Nando Faedda, presidente di Confcommercio Sardegna, spiega che tanti giovani si avvicinano al mondo dell’impresa senza avere le basi: «Abbiamo un serio problema culturale. Ci sono persone che scelgono di aprire una Srl come ripiego, magari impegnando le liquidazioni dei genitori. Scelte che spesso si rivelano deleterie. Senza formazione e un buon management si va a sbattere».

Però «nelle zone interne ci sono tante imprese giovanili che lavorano benissimo in agricoltura. Conoscono il settore e si mettono in proprio. Condizioni che limitano i rischi e favoriscono la qualità».

