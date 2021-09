Imprese giovani, virtuose e green 

Francesco, guida escursionistica, da Olbia crea percorsi di sviluppo delle “autonomie” adatti a tutti. Davide di Olmedo accompagna i turisti alla scoperta dei borghi e dei siti archeologici meno conosciuti, Massimiliano, algherese, crede nel cicloturismo a misura delle persone con disabilità, Gonare, originario di Monastir, intende riforestare il Mediterraneo partendo dalla Sardegna, Stefano di Iglesias fornisce servizi alle imprese turistiche che rispettano una carta di valori, Nicolò di Alghero con un Fisherman porta i turisti nell’arcipelago. Sono le iniziative di sei giovani imprenditori sardi che hanno preso parte al progetto “Success”, una sorta di incubatrice di idee, utile per la nascita di startup nei territori dell’Alto Tirreno. Nautica,turismo innovativo e sostenibile, energie rinnovabili e biotecnologie i settori prediletti dai ragazzi in un programma che ieri si è concluso ad Alghero con un workshop internazionale all’hotel Catalunya dal titolo “Dall’idea all’impresa”.

Imprese in crescita

La Promocamera, l’Azienda speciale della Camera di Commercio di Sassari, crede molto nella cultura d’impresa soprattutto tra i più giovani. E al programma transfrontaliero hanno partecipato in 23 da ogni parte del Mediterraneo. Tutti hanno avuto in dote un premio di ottomila euro per sostenere i costi di avvio delle loro startup. «L’imprenditorialità rappresenta a pieno titolo uno dei principali motori della crescita economica, in quanto in un’economia avanzata dove l’innovazione ne rappresenta il fattore propulsivo, l’impresa esercita un importante ruolo di catalizzatore del capitale intangibile», dice il presidente di Promocamera, Francesco Carboni. Al workshop c’erano anche il segretario generale della Camera di Commercio Pietro Esposito, il sindaco di Alghero Mario Conoci, il direttore dell'Aspal Luca Spissu, e Marco Tedde, consulente dell'assessorato al Lavoro della Regione. Il presidente Carboni ha messo in evidenza soprattutto il coraggio di questi neo imprenditori, che hanno inseguito un sogno nel periodo più difficile per l’economia. Nonostante la crisi nel nord della Sardegna erano 45.834 le imprese attive a fine 2020, come rileva l’Osservatorio Economico, quindi oltre 300 in più rispetto all’anno precedente.

RIPRODUZIONE RISERVATA