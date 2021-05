«Imprese, è emergenza totale» 

I numeri certificano quello che gli occhi percepiscono passeggiando per le vie del centro: a Oristano la crisi del commercio viaggia più veloce del Covid-19. Le serrande abbassate e i cartelli “affittasi” sulle vetrine spente raccontano più chiaramente di qualsiasi statistica le difficoltà di un settore letteralmente in ginocchio. «Non c’è categoria che si salvi - dichiara Sara Pintus, direttrice della Confcommercio di Oristano - l’emergenza è totale: gli ambulanti chiedono sostegno per evitare il tracollo finanziario, gli agenti di commercio sono in stato di agitazione, il settore della moda si sente ignorato, per non parlare dei pubblici esercizi della ristorazione e del turismo».

Chiusure

Ci sono poi tutte quelle fasce professionali che hanno fatto sentire meno la loro voce, prosegue l’esponente dell’associazione oristanese, ma che soffrono e chiudono i battenti nel silenzio: i giostrai, ad esempio, o il comparto legato alle cerimonie. Se il 2020 agli operatori era sembrato catastrofico, il 2021 non è partito meglio. L’analisi trimestrale sulle imprese, condotta per conto dell’Unioncamere sugli archivi delle Camere di commercio italiane, disegna per la provincia una curva discendente. Il saldo tra iscrizioni e cessazioni è di meno 15: le nuove imprese registrate all’albo sono 142, quelle che invece hanno gettato la spugna sono 157. L’emorragia, che ha mostrato i primi segni inequivocabili nel secondo semestre dell’anno passato, non si è fermata, anzi. In totale allo scorso 31 marzo figuravano nei registri dell’ente 14 mila 363 attività, anche se quelle attive si fermano a 12 mila 752. Se l’incremento delle cessazioni, pari all’1,09%, può sembrare contenuto, non deve trarre in inganno: cessare ufficialmente un’attività ha un costo, significa saldare i conti. Qualcuno preferisce allora temporeggiare, sperando in tempi migliori. E intanto le spese vive continuano ad accumularsi, così come i debiti. A pagare più caro il conto della pandemia è il commercio al dettaglio.

Chi sta peggio

«Il settore della moda è forse quello più penalizzato - afferma ancora Sara Pintus - Calzature a abbigliamento erano già in sofferenza; ad aggravare la situazione si sono aggiunti il lockdown natalizio, una stagione dei saldi invernali fallimentare e ora questa prolungata zona rossa. Molti non riusciranno ad arrivare a fine anno». Il timore, secondo la direttrice di Confcommercio, è che neppure l’auspicato passaggio della Regione ad un colore diverso, possa rappresentare un’ancora di salvezza per molti operatori. «Se la riapertura di bar e ristoranti avrà, si spera, effetti immediati sui bilanci degli esercenti - ipotizza - per i commercianti del settore moda la risalita sarà più faticosa». Nei prossimi giorni le associazioni di categoria incontreranno la neo assessora alle Attività produttive del Comune, Marcella Sotgiu, per fare il punto della situazione.

