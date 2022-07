Imprese digitali: obiettivo Pnrr 

La transizione digitale delle medio e piccole imprese sarde passa dai fondi Pnrr. Quaranta i miliardi di euro, dei 191 totali del Piano, stanziati dal Governo in favore delle realtà digitali in Italia e una sostanziosa fetta arriverà in Sardegna. «Passare dalle dichiarazioni di intenti ad azioni concrete che favoriscano l’Isola verso una transizione reale», ha rimarcato la presidente di Confartigianato Sardegna, Maria Amelia Lai, durante il convegno regionale “La sfida che siamo chiamati a cogliere”. «I fondi mancanti non possono essere un motivo per non innovare», ha aggiunto il segretario dell’associazione artigiana, Daniele Serra, «per ottenerli servono strumenti semplici e chiari e non aggregazioni complesse tra enti».

I dati

Ospitato, non a caso, dalla fiera degli artigiani digitali “Maker Faire Sardinia”, in corso ad Olbia, il meeting racconta di un’Isola che è prima tra le regioni del Mezzogiorno per digitalizzazione, 3.156 le imprese sarde attive nel settore (75% a forte impronta artigiana), 8.500 gli addetti. Secondo l’analisi dell’Ufficio studi Confartigianato, l’innovazione delle Pmi sarde «è diffusa e crescente nel tempo». Analizzando i dati Istat 2021 le piccole imprese innovative sono oltre la metà delle piccole imprese, in crescita di 7,7% rispetto al 45,6% del precedente triennio. «Il Pnrr è un punto di partenza, sostegno agli investimenti pubblici, con l’obiettivo di rendere il Paese più competitivo», ha poi sottolineato Paolo Manfredi, dell’Osservatorio nazionale Pnrr Confartigianato. «Il tema della trasformazione digitale deve riguardare le micro e piccole imprese. L’obiettivo è includere più aziende possibili traghettandole verso la digitalizzazione».

Gli esempi reali

Storie di sviluppo e ricerca nella testimonianza di Maria Assunta Serra, presidente di Sardegna Ricerche. Nuove sfide nei racconti di Elisa Aresu, titolare di una gelateria, con un sito cucito addosso alla clientela, e della start-up LAB8, piattaforma che fa incontrare competenze designer e artigiani digitali. Dall’assessore regionale al Bilancio, Giuseppe Fasolino, i risultati della legge 949/52 tornata al 40% a fondo perduto. «Dal 2020 al ‘22 abbiamo erogato 40 milioni creando una leva di 100 milioni diretti. Nella prossima variazione di bilancio – ha affermato - ci sarà un importo di 18 milioni per le imprese artigiane. Tante misure sono state adottate, dando molti contributi per liquidità e investimenti. Il turismo è più che un’industria ma per creare ricchezza dobbiamo produrre, chi ci può aiutare a produrre siete voi». Quirico Sanna, assessore regionale agli Enti locali, annuncia il taglio del nastro di un ulteriore importate investimento in Gallura nel campo degli aerei di lusso. «A settembre la società, ad hoc per la Sardegna, dovrebbe essere già formata», afferma Sanna, «prima un percorso formativodegli addetti e poi verranno assunti tutti i tecnici ex Air Italy più 150 giovani. Il core business è trasformare aerei “grezzi” in velivoli di lusso, su misura». Stop ai finanziamenti a pioggia e supporto alle aziende, suggerisce il sindaco di Olbia Settimo Nizzi, mentre Gianni Sarti, presidente del Cipnes, chiede nuovi capannoni destinati ad artigiani e alloggi per i giovani che vogliano lavorare ad Olbia.