Imprese con anticorpi Covid  

Il primo trimestre non è andato bene ma col Covid a mille non è andata neppure così male, il (piccolo) mondo imprenditoriale oristanese già indebolito da una storica crisi strutturale, ha perso punti ma tutto considerato ha retto più che bene.

I dati

Rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso il saldo elaborato dalle Camere di Commercio certifica un calo di 15 unità imprenditoriali: 157 cancellazioni contro 142 nuove iscrizioni. Di positivo resta però il fatto che se nel primo trimestre 2021 sul primo 2020 le iscrizioni registrano un dato negativo del 24 per cento è anche vero che le cancellazioni calano quasi del doppio. «Tra tutti – precisa il vice presidente della Camera di commercio Cagliari-Oristano e della Confcommercio regionale, Nando Faedda, 73 anni- il dato che appare più significativo è quello delle iscrizioni e delle cancellazioni. Il calo di entrambi e in particolare il calo più accentuato delle cancellazioni, ci dice che il settore imprenditoriale pur cristallizzato in attesa della ripresa tiene duro». Gli addetti delle imprese (fonte Inps su Registro imprese) sono 25.938 con una perdita del 2,9 per cento pressoche in linea con quello che rivela il contesto dove si registra un meno 2,6 per cento.

I settori

Analizzando i differenti settori economici, si evidenzia, rispetto al trimestre precedente, il forte calo delle iscrizioni del settore dell’agricoltura con un robusto - 60 per cento; insofferenza anche il commercio dove i dati parlano di un -31 e delle attività ricettive sotto la voce turismo: -33. Inversione di tendenza (ovvero con segno più) invece per altri comparti produttivi e del terziario. Crescono infatti le imprese del settore dell’edilizia, quelle dell’industria e buone prospettive anche nel campo delle assicurazioni. L’elaborato delle Camere di commercio segnala 26 nuove imprese femminili, 29 sono invece quelle giovanili e 3 di stranieri. Nove donne hanno puntato sul commercio aprendo un’impresa nel settore, quattro invece hanno optato per il comparto agricolo e altrettante per i servizi, tre per le attività turistiche e tre per le costruzioni, due “altri settori” e una ha aperto uno sportello dedicato alle assicurazioni. Anche tra i giovani il settore più gettonato è il commercio (9) , l’agricoltura (7), i servizi (4), le costruzioni (3), le assicurazioni e il turismo ( 2 e 2), infine uno a testa per il settore manifatturiero e “altri servizi”. Le tre imprese straniere avviate nel primo trimestre di quest’anno hanno interessato il commercio (2), una il turismo mentre tre risultano prive del codice di attività economica.

Il futuro

«Bisogna uscire prima possibile dall’emergenza sanitaria e dalla crisi supportando e dando certezze alle imprese», conclude il vice della Camera di commercio Cagliari Oristano, Nando Faedda.

