Imprese, 200 milioni per volare 

Si concentrano soprattutto sull’e-commerce (il 46%) e su fiere e mostre (38%) le richieste di finanziamento delle piccole e medie imprese sarde in gara nella spartizione del fondo 394-Pnrr gestito da Simest in convenzione con il ministero degli Esteri, a valere su risorse europee. I dati, comunicati dalla società del gruppo Cassa Depositi e Prestiti, confermano l’interesse della Sardegna per queste due linee di interventi tuttora in corso (meno per la transizione digitale ed ecologica su cui punta il 16% di istanze) e attiva dal 28 ottobre 2021 tramite il Piano nazionale di ripresa e resilienza. Rispetto al “circuito” tradizionale dello stesso Fondo 394 (che sarà riattivato una volta che saranno esaurite le risorse attuali) quest’anno, dietro la spinta del Pnrr, per l’internazionalizzazione delle imprese – mission di Simest – sono state presentate 52 domande per 6,5 milioni di euro contro le 42 ricevute l’anno prima, per un totale di 7 milioni e mezzo. Le richieste aumentano, dunque, e c’è ancora tempo, fino al 10 maggio, per farsi avanti e concorrere alla spartizione del “bottino” non ancora consumato, circa 200 milioni di euro, cui vanno aggiunti gli importi richiesti attraverso le istanze già pervenute ma che non soddisfano i requisiti richiesti.

Nuovo via libera

Innanzitutto dal 27 aprile, spiega una nota della società, si allarga la platea dei beneficiari, con l’apertura alle medie imprese (ossia quelle non qualificabili come Pmi e con un numero massimo di 1500 dipendenti) dei finanziamenti della “transizione digitale ed ecologica”, per i quali potranno ricevere fino a 1 milione di euro (prima il tetto massimo era di 300mila). Dal 27, quindi, sarà riaperto il portale per il caricamento di tutte le domande che si potranno inviare dal 3 al 10 maggio, giorno in cui si chiuderà la piattaforma per tutte le tre tipologie di finanziamento del Fondo 394. Pertanto, precisa Simest, chi nei mesi scorsi ha già fatto domanda per importi inferiori avrà la possibilità di integrare il finanziamento fino alla nuova soglia.

Imprese sarde

Restano invece dedicati in esclusiva alle imprese di piccola e media dimensione gli altri due finanziamenti Pnrr, “Fiere e Mostre” e “E-Commerce”, sui quali – appunto – la risposta delle aziende sarde è stata notevole, considerato oltretutto che le 52 domande pervenute complessivamente, nelle quali sono incluse anche quelle sull’altra linea di intervento, sono da mettere in relazione al numero delle imprese isolane che esportano, solo 139 su 2420 pmi, secondo l’ultimo rapporto di Confindustria presentato a Cagliari. La Sardegna, come le altre regioni del Mezzogiorno, concorre per il 40% delle risorse del fondo – 480 milioni – con una quota di cofinanziamento a fondo perduto fino al 40%. Insomma la cifra da accaparrarsi non è male: inizia una nuova gara, le aziende sarde possono rimettersi in gioco.