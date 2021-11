Castiadas 0

Guspini 1

Castiadas (3-5-2) : Forzati, Serra, Zedda (12’ st Orro), Scioni, Brondani, Zuchi, Melis, Maganuco, Steri, Ruggieri, Santoro. In panchina Faedda, Zugliani, Verges, Carnovale, Rimolo, Mulas. Allenatore Perra.

Guspini (4-4-2) : Manfredi, Uccheddu, Ibba, Pau, Uliana, Cinus, Colacino (43’ st Pisanu), Fadda, Fernandez (33’ st Bravo), B. Floris, L. Floris. In panchina Fortuna, Montis , Diaz, Serci, Scanu. Allenatore Carracoi.

Arbitro: Eleonora Pili di Cagliari.

Reti: 29’ pt Fernandez.

Con una rete dell’ex Fernandez il Guspini espugna il campo del Castiadas aggiudicandosi la gara di andata delle semifinali di Coppa. La partita di ritorno, a campi invertiti, si giocherà il 24 novembre. Una bella gara, ben giocata da entrambe le squadre. Il Castiadas ha iniziato col piglio giusto ma non è stato fortunato. Per due volte il legno ha negato il gol ai biancoverdi. Il Guspini al primo vero affondo ha punito la squadra di casa con lo spagnolo Fernandez. Nella ripresa, gli ospiti hanno difeso il vantaggio concedendo davvero poco e sfiorando il raddoppio in contropiede.

Nel primo tempo, al 4’ Castiadas subito pericoloso con una conclusione di Scioni da fuori area che si stampa sulla traversa. Al 12’ bel tiro dell’ottimo Maganuco, palla sul palo. Al 25’ ci prova Brondani senza trovare la porta. La legge del calcio prevede gol sbagliato gol subito. Così è stato: al 29’ infatti passano gli ospiti: azione personale di Luca Floris sulla sinistra. L’esterno mette palla al centro per Fernandez che da due passi deposita la palla nel sacco. Al 36’ Forzati respinge una conclusione di Luca Floris. Al 42’ su azione d’angolo dei padroni di casa, Santoro non trova lo specchio da buona posizione.

La ripresa

Nel secondo tempo, al 9’ punizione di Fadda, grande risposta di Forzati. Al 20’ Luca Floris ha l’opportunità di raddoppiare ma davanti a Forzati si fa ipnotizzare. Al 23’ Santoro calcia di poco sul fondo. Il Castiadas chiude all’attacco ma il risultato non cambia. Tra due settimane a Guspini si deciderà la finalista.

Deluso per il risultato ma non per la prestazione l’allenatore del Castiadas, Virgilio Perra: «Abbiamo creato diverse occasioni ma non siamo stati fortunati. Non ho nulla da rimproverare ai ragazzi. Abbiamo altri 90’ per cercare di ribaltare il risultato». Il direttore sportivo del Guspini, Massimo Sabiu: «Vittoria preziosa in vista della partita di ritorno. La squadra ha disputato un’ottima gara».

