Impiegati in ferie, sussidi in ritardo 

«I soldi dei sussidi ci sono ma gli impiegati sono in ferie e noi dobbiamo aspettare». È la denuncia di Giuseppe S. che ha una figlia di 40 anni affetta da disabilità psichiatrica. Come tante altre persone nella sua stessa condizione, la donna è beneficiaria dei contributi della legge regionale numero 20 del 1997: circa 150 euro. Soldi che sulla carta possono sembrare pochi, ma per alcune famiglie sono di grande aiuto, perché vanno ad aggiungersi all’assegno sociale che queste persone già percepiscono.

La denuncia

Ad agosto però i contributi della legge 20 non sono ancora stati erogati: «Li hanno sempre versati ogni due mesi. Avrebbero dovuto darceli tra fine luglio e inizio di agosto – spiega l’uomo -. Ma così non è stato. Ho chiamato il servizio competente del Comune e un’impiegata mi ha risposto che i soldi sono disponibili, ma chi si occupa di inviare i mandati alla banca è andato in ferie, perciò se ne riparlerà agli inizi di settembre». Non solo. Giuseppe S. lamenta anche la mancata erogazione dei buoni spesa previsti dal decreto Sostegni bis del governo Draghi. Si tratta di quelle risorse finanziare (per un importo pari a 500 milioni di euro) che lo Stato dà ai Comuni, che a loro volta devono attivare iniziative di solidarietà alimentare per le famiglie più bisognose. Ebbene, pare che neanche questi soldi siano arrivati a Giuseppe S.: «Ho fatto domanda anche per questo contributo economico, ma non ho ricevuto anche nessuna risposta, né positiva, né negativa».

Le difficoltà

La sua preoccupazione è che tutti questi contributi tarderanno ad arrivare: «Mia figlia prende un assegno sociale di 280 euro mensili – . Ovviamente non sono sufficienti. Penso sempre a quando io non ci sarò più: come farà mia figlia a campare? Quei 150 euro della legge regionale 20 sono per lei (e indirettamente anche per me) di fondamentale importanza, oltre ad essere un diritto. Aspettare fino a settembre? Stringiamo i denti ma è molto difficile. E se poi rinvieranno ancora una volta l’erogazione? Sono preoccupato».

L’associazione

Gisella Trincas, la presidente di Asarp, Associazione sarda per l'attuazione della riforma psichiatrica, non è sorpresa del ritardo nell’erogazione del sussidio. «Siamo ad agosto, un mese in cui anche gli impiegati vanno in ferie, quindi la carenza di personale è momentanea. A settembre chi ne avrà diritto riceverà quei soldi. So di altre famiglie a cui è stata detta la stessa cosa, ma non sono nostri assistiti». Trincas però da tempo chiede una revisione della legge regionale numero 20 del 1997: «La nostra associazione è da decenni che si batte per cambiare la destinazione d’uso di questi fondi – dice -. A nostro avviso dovrebbero essere destinati ai dipartimenti di salute mentale, non devono essere un semplice mezzo di assistenzialismo economico».

E conclude: «I soldi vanno utilizzati per finanziare percorsi di inclusione sociale di queste persone, come il supporto nella ricerca del lavoro, il diritto alla casa, l'indipendenza economica, l'emancipazione. Da parte della Regione a nostro avviso non c'è la giusta sensibilità verso il tema della salute mentale».

