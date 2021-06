Impianto fermo, cassonetti pieni  

I cassonetti colmi e circondati da bustoni di indumenti, in tutte le zone di Iglesias, sono il segnale che qualcosa non sta andando per il verso giusto. Sospetto che trova ben presto conferma: l'impianto della “Ecotessile”, che nella zona industriale di Iglesias pesa e separa il materiale da rivendere ad altre ditte per la trasformazione, è fermo da alcune settimane a seguito di un provvedimento di revoca a proseguire l'attività emanato dalla Provincia.

Impianto fermo

Una determinazione che ha fatto seguito alle anomalie riscontrate dai carabinieri del Noe (il Nucleo operativo ecologico dell'Arma) in materia di stoccaggio dei rifiuti, certificazione antincendio e, soprattutto, scarico per le acque meteoriche. Un problema, quest'ultimo, legato in parte anche alla cronica inadeguatezza degli allacci idrici e fognari nella zona industriale, ora gestita dal Comune.

Contestazioni alle quali Aniello Maddaloni - 29 anni, napoletano trapiantato a Iglesias dove è amministratore unico dell'impresa che ha 8 dipendenti - ha già dato seguito ottemperando alle prescrizioni e al pagamento della sanzione di 5 mila 700 euro, come risulta anche dal verbale rilasciato il 3 maggio scorso dal Noe.

Ma a distanza di un mese non è arrivata l'autorizzazione alla ripresa dell'attività e c'è il rischio che - oltre a perdere 8 buste paga - un ingente quantitativo di materiale recuperabile, venga buttato nel secco. Con costi ulteriori a carico delle casse pubbliche per il conferimento in discarica. «Abbiamo subito posto rimedio ai problemi evidenziati - conferma Maddaloni - ma siamo bloccati da settimane in attesa del riscontro da parte della Provincia.

Questo mi provoca grande amarezza perché stiamo correndo il rischio di dover lasciare a casa i lavoratori. Senza contare i problemi che si stanno verificando in tutti i Comuni con i quali abbiamo una convenzione».

L’appalto

Una settantina di centri, alcuni nel Sulcis Iglesiente, altri nel Cagliaritano e nell'Oristanese. Con il Comune di Iglesias - dove sono presenti 37 raccoglitori, di cui 3 in aree private - non c’è un rapporto diretto, bensì attraverso la “Derichebourg San Germano”, che ha in appalto il servizio rifiuti. Sono loro a prelevare il materiale dai raccoglitori e a portarlo nello stabilimento della zona industriale, dove gli addetti della Ecotessile procedono alla pesatura per poi venderlo alle ditte, italiane e straniere, che si occupano della selezione e della trasformazione. Indumenti e scarpe non più utilizzabili diventeranno imbottiture e isolanti, tappetini per auto o materiale per manto stradale; mentre quelli in buono stato (opportunamente trattati e igienizzati) prendono la strada dei Paesi più poveri, dove vengono rivenduti. Ci auguriamo che la vicenda si risolva nel più breve tempo possibile - dice Francesco Melis, assessore comunale all'Ambiente - il risparmio per il Comune è ingente e consente di avere le premialità. Basti pensare che siamo arrivati a raccogliere circa 100 tonnellate all'anno e ciò ha permesso di ridurre i costi per il conferimento in discarica». Oltre al risvolto di natura ambientale.

