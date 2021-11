Impianto di risalita ancora fermo ma la neve attrae 

Sul Gennargentu per il turismo invernale non si punta solo sull’impianto di risalita del Bruncu Spina. Per poterlo usare, bisognerà aspettare almeno un altro anno. Di sicuro sarà chiuso per questa stagione. Ma, a detta di amministratori e operatori, la vera chiave che permette alla montagna di essere vissuta con temperature gelide è l’atmosfera fiabesca creata dalla neve. E poi un turismo lento, il buon cibo, il calore dei caminetti. E tutte le altre attività che si possono fare sulla neve, anche senza sci: dalle ciaspole a un divertente slittino.

Gli operatori

«È iniziata la corsa per accaparrarsi un posto nel paradiso dell’inverno sardo, anche a prescindere dall’impianto di risalita del Bruncu Spina. Come d’estate si cerca un lettino in spiaggia, d’inverno si cerca un posto sulla neve - esordisce così Delia Cualbu, 40 anni, manager del turismo, titolare dell’hotel Cualbu di Fonni – il turismo invernale qui è sempre stato interno, sardi che per qualche giorno vogliono staccare dalla frenesia urbana e godersi un po’ di semplicità. In questo periodo, soprattutto nell’era Covid che ha cambiato il turismo, si cerca la semplicità. Aria pura, natura, grandi spazi vanno per la maggiore, ma anche il ritrovarsi attorno a una tavola o al caminetto con familiari e amici. C’è chi viene anche solo per una passeggiata in paese e sentire l’odore del fumo dei camini».

Fonni, per garantire di godere di questa pace, offre una struttura turistica che conta diversi alberghi, ristoranti e agriturismi per un totale di quasi 600 posti letto e una ventina di punti in cui scoprire il cibo della tradizione. «Il turista con la pandemia è cambiato. Dopo questi due anni, abbiamo la possibilità di proporre un turismo salubre - afferma Gino Mattu, 50 anni, assessore al Turismo di Fonni – possiamo sfruttare un aspetto negativo proponendo una soluzione, che è anche un’esigenza di chi viene a visitare la montagna: la garanzia di grandi spazi, un turismo che sfrutta l’ambiente, basato su natura e sicurezza. Si evitano le masse e ci si approccia a una forma di vacanza al passo coi tempi».

Escursioni