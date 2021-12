Impianti sportivi, via al piano d’emergenza 

Altri 50mila euro saranno distribuiti fra le società cittadine come contributi per svolgere l’attività sportiva. «Che sommati altri 83mila già stanziati durante l’anno arrivano a 133mila euro totali», sottolinea il vicesindaco e assessore al Bilancio Sandro Porqueddu. «Risorse che ci consentiranno di aiutare quelle società che nel periodo di chiusura hanno dovuto affrontare ulteriori spese per allenamenti e partite fuori sede, così come il sindaco aveva promesso».

In cima alla lista degli interventi finanziati dal Comune con l’ultima variazione di bilancio c’è la manutenzione delle torri faro, con 90mila euro, necessaria per gli allenamenti in notturna, vietati al momento. Circa 120mila euro sono destinate per la messa in sicurezza del campo sportivo dello stadio Generale Porcu - compresi i lavori di impermeabilizzazione degli uffici - poco più di 18mila per il servizio tecnico finalizzato alla messa in sicurezza di tutti gli impianti sportivi comunali. Altri 14mila euro circa sono stanziati per l’adeguamento degli spogliatoi e la sistemazione della palestra scolastica di via Rossini, utilizzata sia da studenti che da società sportive. E ancora: 18mila euro per l’illuminazione a led degli impianti di via Parigi e via Ariosto, 40mila per la messa in sicurezza della palestra di via delle Begonie.

Dopo lo stop causa inagibilità di tutti gli impianti comunali, l’amministrazione di Selargius stanzia oltre 300mila euro per la ripartenza dello sport in città. Una pioggia di risorse al centro della variazione di bilancio votata dal Consiglio comunale - minoranza compresa - l’ultima prima della manovra finanziaria di previsione attesa entro fine anno. Gran parte del tesoretto servirà per mettere in sicurezza campi e palestre, il resto sarà destinato a contributi per le società sportive. «Risorse importanti del bilancio che ci consentono di garantire maggior sicurezza ai ragazzi che frequentano i nostri impianti, alle loro famiglie e alle società», commentano il sindaco Gigi Concu e il vice Sandro Porqueddu.

L’elenco

La serrata

Ora si punta alla ripartenza dello sport. «Chiudere tutti gli impianti è stata una scelta difficile e per certi versi impopolare», ribadisce il vicesindaco, «ma necessaria per garantire il benessere pubblico di tutta la comunità, in primis dei ragazzi che svolgono attività sportive nella nostra città».

Nell’elenco che definisce la ripartizione delle risorse dell’avanzo di amministrazione ci sono anche 100mila euro per la manutenzione straordinaria delle strade, 75mila per per lavori nelle scuole elementari e medie, altri 70mila euro per completare il Campus della scienza di Cuccuru Angius, 100mila euro per le spese dei contenziosi a carico del Comune, poco più di 18mila per l’acquisto di nuovo vestiario destinato alla Polizia locale, e 60mila circa per l’efficientamento energetico del palazzo comunale.

Gli equilibri

La variazione di bilancio ha incassato anche i voti dei due consiglieri comunali di minoranza presenti nell’aula di piazza Cellarium, Gianluca Putzu, Movimento 5 Stelle, e Mario Tuveri di Italia in Comune. «Questo è il nostro modo di fare opposizione, costruttiva e mai distruttiva», commenta Tuveri. «Le risorse in questo caso vengono spalmate per le società sportive e per rimettere in sicurezza palestre e campi comunali, cosa che abbiamo chiesto tempo fa con un’apposita mozione, oltre che per altri interventi che abbiamo ritenuto validi».

