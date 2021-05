Impianti sportivi da restaurare 

Consegnati mercoledì i lavori per trasformare il Lixius in un campo omologato per i professionisti - a giorni dovrebbero iniziare i lavori - qual è la situazione delle altre strutture comunali?

Il Palazzetto dello sport

Ora è utilizzato come hub vaccinale, talvolta come punto dove effettuare gli screening di massa, per via delle caratteristiche della struttura. L’impianto, un punto di riferimento per svariate associazioni sportive, è stato oggetto di parecchi interventi di manutenzione e di messa in sicurezza, perché soggetto ad infiltrazioni e a visite poco gradite di roditori. Se l’amministrazione sta pianificando ulteriori lavori per risolvere problemi di umidità e infiltrazioni, che accomunano molte delle strutture sportive al chiuso, nelle ambizioni c’è di trovare i fondi - che comunque scarseggiano - da investire nella struttura.

L’assessora ai Lavori pubblici Cinzia Marongiu, 43 anni, entra nel dettaglio: «L’ideale – dice – sarebbe trovare dei finanziamenti per manutenzioni costanti e periodiche, magari cambiare gli infissi, rifare il pavimento e sistemare i parcheggi esterni, perché purtroppo i fondi a disposizione dell’amministrazione comunale sono pochi. Nonostante questo, alcuni interventi, non solo al palazzetto, sono stati risolutivi».

Scuole medie

L’assessora si riferisce ai lavori - sempre per risolvere problemi di infiltrazioni - eseguiti negli spogliatoi della palestra delle scuole medie, utilizzata anche da associazioni sportive. Nella struttura, relativamente recente, sono già programmati alcuni interventi sull’impianto di climatizzazione. La grande incognita rimane sul campo di Gennaura,la vecchaia casa del Lanusei calcio, ora in preda al degrado.

La strategia

L’assessore alla Programmazione, Renato Pilia, 32 anni, fa sapere quali sono le opzioni in campo: «Ci sono dei gruppi che ci hanno chiesto di individuare delle strutture, tra cui Gennauara, per poter realizzare una sorta di campo multifunzionale. Il problema è che Gennauara ha delle problematiche di sicurezza importanti che stiamo cercando di risolvere per poterlo mettere a disposizione della collettività. Le verifiche sono relative a tutta una serie di location su cui realizzare quest’idea, tra cui una partnership con i Salesiani per verificare la possibilità di garantire una fruizione delle loro infrastrutture sportive tramite l’amministrazione comunale».

Circolo virtuoso

Parola d’ordine, ottimizzare le risorse. «A Lanusei - continua Pilia – non mancano le strutture. Occorre trovare il modo ottimale per gestire il Palalixius e creare un circolo virtuoso che permetta di valorizzare la struttura e la cultura sportiva a 360 gradi. Lo sport è il più grande aggregatore sociale e Lanusei ha sempre avuto una grandissima tradizione. In quest’ottica abbiamo raddoppiato i fondi destinati alle società sportive, nonostante la difficile contingenza».

RIPRODUZIONE RISERVATA