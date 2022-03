«Impianti sportivi da completare» 

A Monserrato ci sono una trentina di società sportive e numerosi impianti. La squadra di basket Psg Panda ha formato e continua a formare generazioni di atleti, e offre corsi per bambini e ragazzi. Utilizza la palestra del Comparto 8. Il presidente Gianni Picciau promuove la gestione della politica dello sport da parte della Giunta: «Negli ultimi tempi le cose sono migliorate. Sono presenti tante strutture». Picciau ricorda anche che è in corso la riqualificazione dell’area dell’ex aeroporto militare: qui il Comune sta ristrutturando gli hangar, che vengono già usati dal circolo bocciofilo Airport 76 Asd. «In generale, quindi, sono soddisfatto», ribadisce Picciau. «Siamo contenti della collaborazione proficua che abbiamo con il Comune, ora non vediamo l’ora che venga completata la riqualificazione degli hangar. Credo che Monserrato possa diventare punto di riferimento per gli atleti dell’hinterland».

Le voci

Raffaele Farci, presidente del Monserrato calcio, squadra che milita nel campionato di seconda categoria e gioca nel campo del Comparto 8 in via Cabras, spiega: «Della situazione dello sport monserratino non ci lamentiamo. Il campo dove giochiamo è nuovo ed è in erba sintetica, l’ideale per i nostri atleti. Il Comune ha ripristinato anche l’illuminazione. Ci hanno anche assicurato che fra non molto potremo anche usare gli spogliatoi, ovviamente non vediamo l’ora e speriamo di poterlo fare il prima possibile». Andrea Nazaro, presidente del comitato regionale sardo delle Polisportive giovanili salesiane (Pgs), ente nazionale di promozione sportiva riconosciuto dal consiglio nazionale del Coni, insieme a una rete di altre società gestisce la struttura di via Capo Comino: «Monserrato ha il potenziale per coprire il fabbisogno di tutto l’hinterland. Già adesso offre tanta scelta per quanto riguarda sia le attività che gli impianti. Gli spazi sono sufficienti e non ci sono particolari problematiche. Una piccola criticità è rappresentata dalla dimensione ridotta di alcune palestre scolastiche comunali e dal fatto che queste ultime consentono le attività al massimo alle categorie giovanili. Le discipline in città stanno aumentando: adesso c’è anche il baseball».

La politica

«Da quando sono consigliere mi sono prodigato per portare le istanze del mondo dello sport monserratino all’interno del Consiglio», dice Alessio Locci, che è anche presidente della Commissione competente. «Sono molte le iniziative che abbiamo attuato: dal finanziamento intercettato per concludere la riqualificazione del Comparto 8, all’iniziativa che vedrà nascere presto una palestra di boxe in via Tonara. Proprio questa, intitolata al compianto Fortunato Manca, diventerà il fiore all’occhiello di una città a vocazione sportiva. Aspettiamo che ciò diventi realtà, nel mentre abbiamo sistemato l'illuminazione e gli spogliatoi del campo di via dell’Aeronautica e abbiamo stanziato 48mila euro per l’acquisto di attrezzature».



