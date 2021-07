Impianti sportivi, arrivano i fondi 

Un piano da 800mila euro per la ripartenza dello sport in città. Dai tre palloni geodetici alla palestra di via Monsignor Angioni, sino al Velodromo e al campo da calcio di Flumini: tutti impianti inagibili che ora andranno messi in sicurezza per essere affidati alle società sportive quartesi. «Il primo passo di un percorso che ci consentirà di adeguare finalmente tutto il patrimonio sportivo comunale e dare risposte ai tanti atleti costretti da tempo ad emigrare per allenamenti e gare», commentano gli assessori ai Lavori pubblici e allo Sport Antonio Conti e Cinzia Carta.

La ripartizione

Le risorse sono comunali, ricavate nel tesoretto dell’avanzo di bilancio. In cima alla lista delle priorità c’è la messa in sicurezza della palestra scolastica di via Monsignor Angioni, già in parte finanziata dal Patto per lo sviluppo della Città metropolitana, ma per ottenere l’agibilità è necessario completare anche il blocco dei servizi igienici: in questo caso la somma destinata è di 150mila euro. Una fetta importante - 95mila euro - anche per la manutenzione straordinaria dei palloni geodetici comunali: quello in località Sa Tanca, e gli altri due di Is Arenas e del Velodromo. E poi 35mila euro per la sistemazione del campo da calcio in terra battuta di Flumini, e altri 120mila euro destinati per l’ottenimento dell’omologazione del Velodromo.

Attesa infinita

Lavori necessari per mettere in sicurezza i primi impianti sportivi e dare risposte alle tante società quartesi che da tempo chiedono spazi adeguati e a norma. «Di fatto ci è stata consegnata una città senza impianti agibili», dice l’assessora allo Sport, «un presupposto che purtroppo ci impedisce allo stato attuale di poterli dare in concessione». Ora si parte con i primi interventi. «Necessari dopo anni di inerzia», sottolinea l’assessora Carta. «Approvare bilancio di previsione e consuntivo nei tempi ci ha consentito di individuare le risorse in avanzo e capire quali potessimo destinare agli impianti sportivi». In tutto 800mila euro, oltre ai finanziamenti esterni confermati dalla Città metropolitana per Velodromo, Palazzetto dello Sport e palestra di via Angioni.

Le tappe

I progetti ci sono, le risorse pure, mentre sui tempi di intervento si procederà per gradi. «Si parte subito dai palloni geodetici e dal campo di calcio di Flumini», assicura l’assessore ai lavori pubblici, «con interventi duraturi che ci consentiranno di non dover intervenire di nuovo a distanza di poco tempo». Fra le priorità anche il Velodromo, dove i lavori dovranno essere affidati entro l’anno. «E potrà essere a disposizione delle società alla fine del 2023», precisa Conti.

Un piano che si allarga anche al Palazzetto dello Sport: anche in questo caso c’è già circa 1 milione di euro stanziato dalla Città metropolitana, ma serve un cofinanziamento di 400mila euro per realizzare un impianto di condizionamento per la stagione estiva. Un’ulteriore spesa per l’amministrazione che conta poi di coprire con le risorse chieste al Governo nell’ambito del bando per la riqualificazione urbana.

