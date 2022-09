Impianti salati, più aiuti alle società 

ll grido di dolore lanciato dalle società oristanesi che utilizzano i campi di calcio del centro federale Sa Rodia, costretti a pagare affitti salatissimi è stato raccolto dal presidente delle comitato regionale della Figc Gianni Cadoni. Il responsabile del calcio isolano, si dice però sorpreso dalle prese di posizione, replicando che la Figc ha sempre fatto il possibile per venire incontro alle necessità delle società cittadine rispettando peraltro gli accordi presi con il Comune.

La Federazione

«A fronte di un costo orario di 90 euro – spiega Cadoni – abbiamo sempre concesso degli sconti importanti. Intanto, il 20 per cento in meno su questa cifra alle società affiliate, a cui si aggiunge il 50% di sconto per i sodalizi della città che usano i nostri campi. Le attuali 36 euro richieste – evidenzia Cadoni- non riescono neppure a compensare i costi di gestione, manutenzione e pulizia degli spogliatoi. Non dimentichiamo che abbiamo fatto un investimento di oltre 4 milioni di euro e fra un anno e mezzo i campi dovranno essere rifatti. In ogni caso – assicura il presidente – siamo pronti al dialogo con tutti e come abbiamo sempre fatto metteremo a disposizione i campi gratuitamente per i progetti delle scuole e i tornei giovanili che verranno organizzati».

Il Comune

Il neo assessore allo Sport Tonio Franceschi è conscio che le difficoltà incontrate dalle società potranno essere superate non appena saranno disponibili altri campi e assicura comunque un costante dialogo con la Figc sarda. «Per le 5 società cittadine- spiega- abbiamo a disposizione solo 2 campi: Tharros e San Nicola. Per l’inizio della stagione 2023-24 contiamo di aver concluso i lavori di trasformazione in erba sintetica del comunale, che ne consentirà l’utilizzo per allenamenti e gare a diverse squadre. Costo dell’intervento 800 mila euro. Altrettanto dicasi per l'impianto di Sili che verrà interessato da un importante maquillage, per un importo di 700 mila euro, nel terreno di gioco, che resterà però in terra, spazi circostanti e spogliatoi. Qui proprio ieri - aggiunge l'assessore – ho effettuato un sopralluogo con i tecnici per capire se con alcuni interventi il campo può essere messo subito a disposizione. Per gli allenamenti, abbiamo invece ottenuto dalla scuola la disponibilità del campo in erba sintetica di Nuraxinieddu».