Impianti off limits, il sindaco rassicura ma resta il gelo 

Il caos nello sport selargino è esploso due settimane fa: prima le lamentele per il ritardo nella concessione di campi e palestre comunali, poi la lettera inviata alcuni giorni fa dal Comune alle principali società sportive presenti in città.

«Abbiamo incaricato un tecnico che - insieme agli uffici - faccia luce sull’agibilità di tutti gli impianti sportivi comunali e metta ordine, solo dopo si potranno rilasciare le autorizzazioni per l'utilizzo», ha detto il sindaco Gigi Concu durante il vertice con le società sportive organizzato ieri in Comune. «Sono dalla vostra parte e troveremo una soluzione, chiedo solo un po’ di pazienza». Ma i dirigenti delle società di pallavolo, calcio, basket e tennis, restano in attesa di una sistemazione: «Capiamo l’esigenza di mettere in sicurezza gli impianti ma da quest’incontro ci aspettavamo delle risposte concrete, i campionati sono iniziati e noi non sappiamo dove far allenare e giocare i nostri atleti».

Per ora c’è la promessa di trovare una soluzione entro qualche giorno, almeno per i campi di calcio dello stadio di via della Resistenza, di San Lussorio e Su Planu. Per gli altri i lavori non sono ancora terminati e i tempi per la concessione si allungano.

L’appello del sindaco

Il caos

Documento con cui di fatto si ricordavano le attività in corso per la verifica dell’idoneità all’uso in sicurezza delle strutture sportive: dallo stadio Generale Porcu, ai campi di di via delle Ginestre, quello di via Machiavelli e le palestre di via Parigi, via delle Begonie e via Rossini. E infine la richiesta di restituzione delle chiavi degli impianti sportivi e lo stop all’utilizzo «sino alla data della formale concessione in uso delle diverse strutture sportive a seguito del positivo completamento del procedimento di verifica dell’agibilità».

L’incontro

Dopo la scia di polemiche, ieri il confronto in Municipio. «Una decisione difficile ma improcrastinabile», ha ribadito il sindaco, «dettata dall’attuale mancanza delle certificazioni di agibilità che ci hanno impedito di autorizzare il proseguo delle attività. Si tratta», ha aggiunto, «di una situazione complessa e di non immediata soluzione. Consci dell’importanza che lo sport riveste per la nostra e per tutte le comunità, e del fondamentale ruolo anche sociale che non è certo nostra intenzione trascurare, assicuro che stiamo lavorando per cercare di riaprire il prima possibile le strutture».

Le promesse

Nei prossimi giorni è atteso un parere tecnico. «Attendiamo la relazione del personale competente circa i campi di calcio generale Porcu, San Lussorio e di Su Planu, così come per la pista di atletica, che speriamo di poter mettere di nuovo a disposizione della cittadinanza in tempi rapidi, almeno per quanto riguarda gli spazi esterni», ha detto Concu. «E a seguire tutti gli altri impianti, alcuni dei quali attualmente interessati da importanti interventi di manutenzione straordinaria».

Una corsa contro il tempo che le società sperano si concluda nel più breve tempo possibile.

Società deluse

«Inutile venire qui a dirci queste cose, se ci troviamo in una situazione di emergenza si deve avere anche una soluzione che non dobbiamo trovare noi», il commento di Velio Schirru, presidente dell’associazione sportiva Città di Selargius.

Sulla stessa linea Pierluigi Porcu, dirigente della società Futura Calcio: «Sbagliata la tempistica, capisco l’importanza di queste verifiche ma si potevano fare prima, non a campionati in corso. Domenica noi giocheremo, ma non si sa ancora dove perché le alternative non ci sono».

