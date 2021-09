Impianti Geovillage all’Olbia Calcio 

Dopo il via libera dei creditori, la parola è passata ai curatori fallimentari (assistiti dall’avvocato Guido Manca Bitti) e soprattutto al giudice Cecilia Marino, che, a quanto pare, ha già sciolto le riserve. Per la curatela l’obiettivo è quello di conservare il valore del compendio (che è in stato di abbandono, i danni a impianti e al verde sono ingenti), il contratto di gestione sino al novembre 2022 da questo punto di vista è una garanzia.

Il Comitato dei creditori (banche, fornitori, enti pubblici) aveva dato parere negativo alla gestione provvisoria con una serie di argomentazioni del tutto legittime (una delle questioni sul tavolo era la contropartita economica del contratto di gestione) ma evidentemente nelle ultime ore gli ostacoli sono stati superati. L’Olbia Calcio si accolla le spese di manutenzione degli impianti e nell’accordo dovrebbero entrare come sub concessionarie altre quattro società sportive della città.

Prima no, adesso sì: i creditori del Geovillage firmano i nullaosta per il contratto di affidamento in gestione degli impianti sportivi all’Olbia Calcio. Le email in posta certificata sono state aperte ed esaminate in Tribunale ieri mattina (arrivate nella serata di giovedì) e sono un atto fondamentale nell’iter che dovrebbe portare in uno strettissimo arco di tempo alla gestione provvisoria (un anno) del compendio oggetto di una procedura fallimentare. E ieri sera la giudice delegata, Cecilia Marino, stando a quanto trapela dal palazzo di Giustizia,avrebbe già firmato il via libera all’operazione Geo – Olbia Calcio. Ed è una buona notizia per la rilevanza sociale dell’affidamento degli impianti sportivi, ma anche, nell’immediato, perché è andato al suo posto un altro tassello in vista dei mondiali juniores di judo, che tra un meno di un mese sono in programma proprio nel Palasport del Geovillage.

Prima no, adesso sì: i creditori del Geovillage firmano i nullaosta per il contratto di affidamento in gestione degli impianti sportivi all’Olbia Calcio. Le email in posta certificata sono state aperte ed esaminate in Tribunale ieri mattina (arrivate nella serata di giovedì) e sono un atto fondamentale nell’iter che dovrebbe portare in uno strettissimo arco di tempo alla gestione provvisoria (un anno) del compendio oggetto di una procedura fallimentare. E ieri sera la giudice delegata, Cecilia Marino, stando a quanto trapela dal palazzo di Giustizia,avrebbe già firmato il via libera all’operazione Geo – Olbia Calcio. Ed è una buona notizia per la rilevanza sociale dell’affidamento degli impianti sportivi, ma anche, nell’immediato, perché è andato al suo posto un altro tassello in vista dei mondiali juniores di judo, che tra un meno di un mese sono in programma proprio nel Palasport del Geovillage.

Il ruolo dei creditori

Il Comitato dei creditori (banche, fornitori, enti pubblici) aveva dato parere negativo alla gestione provvisoria con una serie di argomentazioni del tutto legittime (una delle questioni sul tavolo era la contropartita economica del contratto di gestione) ma evidentemente nelle ultime ore gli ostacoli sono stati superati. L’Olbia Calcio si accolla le spese di manutenzione degli impianti e nell’accordo dovrebbero entrare come sub concessionarie altre quattro società sportive della città.

Salvare il Geovillage

Dopo il via libera dei creditori, la parola è passata ai curatori fallimentari (assistiti dall’avvocato Guido Manca Bitti) e soprattutto al giudice Cecilia Marino, che, a quanto pare, ha già sciolto le riserve. Per la curatela l’obiettivo è quello di conservare il valore del compendio (che è in stato di abbandono, i danni a impianti e al verde sono ingenti), il contratto di gestione sino al novembre 2022 da questo punto di vista è una garanzia.

Corsa verso i mondiali

Nelle prossime ore sarà formalizzato il via libera del Tribunale, ma la corsa (a rotta di collo) verso la data fissata per i mondiali di judo (11 e 12 ottobre) è appena iniziata. Il presidente della Olbia Calcio, Alessandro Marino e l'assessore Marco Balata stanno cercando la quadratura del cerchio sulla delicata questione delle sub locazioni e delle fideiussioni. Quindi si passerà alla soluzione dei problemi tecnici, come l’attivazione delle utenze elettrica e idrica del Palasport.

RIPRODUZIONE RISERVATA

© Riproduzione riservata