Impennata di ricoveri nell’Isola  

Se al momento Omicron sembra più blanda di Delta, vero è che la sua severità andrà valutata nelle settimane a venire partendo dalla sua caratteristica più evidente: l’altissima trasmissibilità. Una rapidità d’infezione che sta portando a tempi di raddoppio dei contagi mai visti. «Un tempo di raddoppio che va da un giorno e mezzo a 1,7 nei Paesi più colpiti come Regno Unito e Danimarca, a circa 3 giorni e mezzo in Sudafrica», spiega l’epidemiologo Giovanni Sotgiu, docente di statistica medica dell’Università di Sassari e preside di Medicina. «Sono numeri da spavento», sottolinea.

È ancora un oggetto misterioso, ma la variante Omicron del virus ha già mostrato quanto può essere contagiosa. Ne sanno qualcosa nel Regno Unito dove hanno a che fare con un record di infezioni e temono per la tenuta degli ospedali. È la paura dell’Europa e del mondo. La paura dell’Italia che ha disposto una stretta a tutti gli arrivi dall’estero, con quarantena per i non vaccinati e tampone obbligatorio per gli immunizzati. Per il momento, ha comunicato ieri l’Istituto Superiore di Sanità, «Delta è ancora largamente predominante, con una prevalenza stimata superiore al 99%», ma Omicron scalpita e, se non è improbabile che stia circolando sottotraccia, già si vede un nuvolone di polvere all’orizzonte. Intanto, in tutto il Paese si registra un aumento dei contagi. Ieri in Italia si sono contati 23.195 positivi e 129 vittime. In Sardegna c’è stato un ulteriore balzo non solo delle infezioni, 250, ma anche dei ricoveri in area medica: ben 21. Il bollettino segnala poi 8 pazienti in terapia intensiva (due in più) e nessun decesso.

Una rapidità mai vista

Il rischio tracollo

Significa che se oggi ho cento positivi, entro dopodomani o fra tre giorni ne avrò il doppio; e così via. Per fare un confronto, Delta ha un tempo di raddoppio di due settimane. Perché dobbiamo temere la contagiosità di Omicron? Non si è detto finora che, rispetto alla variante Delta, sembra meno sintomatica? «È una questione di proporzionalità: se a 100 positivi corrisponde un tot numero di ricoveri e di morti, è chiaro che se aumentano le persone infette tanto più aumenteranno le ospedalizzazioni e le vittime. Con questa velocità di raddoppio dei contagi avremo una bolla di soggetti positivi molto, molto grande e di conseguenza arriverà purtroppo il resto. Anche solo considerando la metà della severità di Delta, con l’elevato numero di contagi da Omicron ci troveremo di fronte a uno spaventoso numero di ospedalizzazioni. Numeri che potrebbero farci rischiare di mandare in default tutti gli ospedali e i servizi sanitari».

Il trend delle regioni

Nel nostro Paese si cerca di contenere l’ingresso di Omicron (una trentina i casi sequenziati), ma i contagi e i ricoveri sono in aumento in tutte le regioni. Anche in Sardegna. «Noi abbiamo sempre un po’ di ritardo, però poi seguiamo lo stesso trend delle altre regioni», sottolinea il professor Sotgiu. «Abbiamo già regioni in zona gialla e altre, come il Veneto, l’Emilia Romagna, la Lombardia, che viaggiano sui 3, 4mila casi al giorno».

Le feste in arrivo

Il Natale alle porte rischia di diventare il detonatore del contagio. «Per questo dobbiamo prima di tutto fare la terza dose. Sta emergendo dagli studi che è in grado di restituire una protezione verso l’infezione sintomatica pari al 75%. Niente di paragonabile al 95% del booster per Delta, però è già tanto». Terza dose, dunque, «più mascherina e tutte le misure che già conosciamo». Ma, alla fine, a Natale potremo fare il pranzo in famiglia? «Bisognerà stare molto attenti, può essere pericoloso. Di sicuro, agli anziani è il caso di evitare certi rischi».

