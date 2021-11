Impennata di decessi e contagi 

Il virus ha ucciso altre 83 persone in tutta l’Italia, una delle vittime è una donna di 69 anni nella provincia di Nuoro. E i dati su morti e contagi fanno sempre più paura: quelli di ieri, come accade ogni giorno, sono più gravi rispetto alle cifre diffuse mercoledì della scorsa settimana. Ieri le vittime sul territorio nazionale sono state il 12,2% in più rispetto a una settimana prima, ma non sono affatto buoni neanche gli altri indicatori: nazionali e sardi. Le varianti Delta e Delta plus non mollano la presa e il numero sempre più basso di italiani che si fanno iniettare la prima dose di vaccino (ne mancano all’appello circa 7,6 milioni, che preferiscono rischiare il contagio che immunizzarsi), fanno temere ciò che già si ipotizza: andrà peggio giorno dopo giorno.

Il sindaco di Nuoro

Si preoccupano tutti, particolarmente a Nuoro, nella cui provincia abitava la donna uccisa ieri dalla pandemia. Il sindaco del capoluogo barbaricino ha rivolto un appello ai cittadini affinché vadano a vaccinarsi: «Dopo un lungo periodo in cui non abbiamo registrato aumenti particolari di contagi», conferma Andrea Soddu, «negli ultimi giorni abbiamo assistito a un incremento dei casi di positività in città. È necessario osservare costantemente le prescrizioni». Lo stesso sindaco ricorda che la vaccinazione è «l'unica strada per evitare il rischio di ripiombare nei tremendi periodi di restrizioni: per questo mi appello alla coscienza e alla sensibilità di tutti perché si tengano comportamenti responsabili».

I dati della Sardegna

Ieri altri 206 casi confermati di positività al SarsCoV-2 rispetto alle 24 ore precedenti (nuovo record da settembre), sulla base di 3.283 persone testate. Sono stati processati in totale, fra molecolari e antigenici, 13.514 tamponi. I dati del bollettino giornaliero della Regione dà per invariata la quantità di pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva degli ospedali sardi: sono 13, proprio come il giorno prima. Si allenta un po’ la pressione sulle Aree mediche non intensive, dove i ricoverati sono in tutto 43 (cinque in meno rispetto a 24 ore prima), ma schizza in alto il numero dei sardi contagiati dal Covid-19 che sono in isolamento domiciliare: 156 in più, il totale è ora di 2.386.