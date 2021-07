Impastare la poesia sui tavoli, sui muri e per i vicoli di Belvì 

Impastare la poesia sui tavoli, sui muri, per le vie. Parole che macinano vita e che la sfornano sulle strade. Si può riassumere così “Sonos de linna 6.0 Bir’e Sentimentos”, progetto comunitario ideato a Belvì da Comune e Coro femminile Stella Splendes col supporto della Comunità Montana Gennargentu Mandrolisai. E che ha coinvolto, con residenze artistiche tra giugno e luglio, la ceramista Jubanna, Antas Teatro e Francesco Medda Arrogalla. Il tutto tenuto insieme dal coordinatore Marco Peri. Anni di lavoro confluiscono così in un percorso di arte e poesia che sarà inaugurato domani alle 21 in pratza Manna.

Radici lontane

Bir’e sentimentos, via dei sentimenti, in realtà, ha radici lontane. Nasce nel 2014 con l’iniziativa del coro Stella Splendes di Belvì, che ha raccolto centinaia di poesie scritte da persone del paese a partire dai primi del Novecento fino a oggi. Adesso hanno deciso di metterle per le strade in un circuito chiuso che parte dalla fontana della piazza principale per scendere nel centro storico e tornare su. Sette pannelli, sette poesie che saranno collocate sui muri dei discendenti dei poeti e arricchite dalle ceramiche realizzate in un laboratorio apposito la settimana scorsa. «Hanno partecipato in cento, persone di tutta l’età- precisa Jubanna, che si ha fatto da maestra alla comunità e che si sta occupando dell’installazione artistica partecipata -Abbiamo scelto i fiori che colgono così bene lo spirito gioioso del paese».

Antas Teatro

Domenica le poesie si potranno anche sentire. Da qualche tempo Raimonda Mercurio e Stefano Farris di Antas Teatro sono a Belvì. All’ombra degli alberi stanno guidando alcuni abitanti del paese nella lettura delle poesie. «Presenteremo come azione scenica i “Tavoli poetici”, nati proprio per dare luce a questi testi- precisa Mercurio -Il tavolo è il luogo in cui si mangia, si impasta, si parla, quello del quotidiano, insomma. E anche la poesia ha molto a che fare col quotidiano».

Stella Splendes

Un tavolo poetico per ogni tappa del percorso che parte dalla fontana. Qui, vicino all’acqua, spiccano le poesie dedicate alle mamme, la cui lettura sarà accompagnata dalla voce delle coriste belviesi, come una nenia. «Anche i suoni hanno un ruolo in questo percorso- precisa Marco Peri -In un angolo del paese, infatti, ci sarà un tavolo sonoro. Oltre ad aver creato un archivio sonoro con le voci degli anziani di Belvì che decantano canzoni popolari, Arrogalla ha registrato i piccoli rumori del quotidiano, come le nocciole. Quei suoni che spariscono con la scomparsa di mestieri e usi». Dicono le coriste di Stella Splendes: «Per sette anni abbiamo raccolto le poesie in un libretto, presentato durante una serata con lettura, musica, canto. Poi abbiamo sentito la necessità di fare qualcosa in più: ridare vita al vicinato grazie ai componimenti dei belviesi, così intensi, veri. La poesia racconta la vita e la vita è fatta di poesia: abbiamo un grosso tesoro tra le mani. Era ora di mostrarlo al mondo, per le strade».

