Impallinato dal compagno di caccia 

L’incidente è avvenuto ieri mattina a Castiadas, in località Sa Pedrarba. L’allarme è stato dato intorno alle 10,30 dallo stesso sparatore, Raffaele Cotza, 67 anni, anche lui di Cagliari. Il ferito è stato trasportato al Brotzu in codice rosso e dopo le prime visite, qualche ora più tardi, è stato trasferito un chirurgia dove è stato operato. Della vicenda si occupano i carabinieri della Stazione di Castiadas e del Nucleo operativo della Compagnia di San Vito che agiscono sotto le strette direttive del comandante, il maggiore Massimo Meloni, che ieri ha effettuato un accurato sopralluogo con i suoi militari nel luogo del ferimento per ricostruire l’accaduto. Raffaele Cotza è stato anche interrogato e rilasciato. Il capo d’accusa è legato alle condizioni del ferito e al risultato dell’intervento chirurgico cui è stato sottoposto anche per l’estrazione dei pallini. Il fucile da caccia del 67enne è stato momentaneamente sequestrato dagli stessi carabinieri nonostante la regolarità del porto darmi e delle autorizzazioni sulla caccia: un sequestro precauzionale in vista i ulteriori possibili sviluppi sulle indagini.

Un errore nella battuta di caccia all’anatra, con l’avvisatore raggiunto da due fucilate a pallini: ricoverato al Brotzu, il ferito è stato sottoposto ieri a un delicato intervento chirurgico. Le sue condizioni sono gravi, la prognosi è riservata. La vittima Marco Spano, 56 anni, di Cagliari, è stata raggiunta dalla pioggia di pallini al braccio e alla mano destri e all’addome.

Soccorsi e indagini

L’incidente è avvenuto ieri mattina a Castiadas, in località Sa Pedrarba. L’allarme è stato dato intorno alle 10,30 dallo stesso sparatore, Raffaele Cotza, 67 anni, anche lui di Cagliari. Il ferito è stato trasportato al Brotzu in codice rosso e dopo le prime visite, qualche ora più tardi, è stato trasferito un chirurgia dove è stato operato. Della vicenda si occupano i carabinieri della Stazione di Castiadas e del Nucleo operativo della Compagnia di San Vito che agiscono sotto le strette direttive del comandante, il maggiore Massimo Meloni, che ieri ha effettuato un accurato sopralluogo con i suoi militari nel luogo del ferimento per ricostruire l’accaduto. Raffaele Cotza è stato anche interrogato e rilasciato. Il capo d’accusa è legato alle condizioni del ferito e al risultato dell’intervento chirurgico cui è stato sottoposto anche per l’estrazione dei pallini. Il fucile da caccia del 67enne è stato momentaneamente sequestrato dagli stessi carabinieri nonostante la regolarità del porto darmi e delle autorizzazioni sulla caccia: un sequestro precauzionale in vista i ulteriori possibili sviluppi sulle indagini.

Direzione di tiro

I due cacciatori sono amici e in passato avrebbero più volte partecipato assieme alla battuta all’anatra anche nella zona di Sa Pedrarba. La battuta di caccia è iniziata prima delle 10. Secondo una prima ricostruzione dell’accaduto, Marco Spano fungeva da avvisatore, col compito di indicare la direzione di tiro all’amico che era armato con un fucile calibro 12, fortunatamente caricato a pallini.

Quello che è successo è tutto da chiarire. L'intesa fra i due probabilmente non è stata perfetta, visto che i due colpi partiti dal fucile di Raffaele Cotza hanno raggiunto il collaboratore che si trovava sulla sponda opposta del rio, ferendolo al braccio destro, alla mano destra e alla parte destra dell'addome. Marco Spano è finito a terra in un urlo di dolore.

A lanciare l’allarme è stato lo stesso cacciatore con l’arrivo dei carabinieri e di una unità medicalizzata del 118 con i sanitari che hanno subito prestato le prime cure al ferito accompagnandolo quindi in codice rosso all’ospedale Brotzu dove, come detto, in serata è stato operato. Sulla vicenda il maggiore Massimo Meloni ha girato un dettagliato rapporto alla Procura della Repubblica.

RIPRODUZIONE RISERVATA

© Riproduzione riservata