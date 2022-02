«Immerso tra i fiori del mio giardino coloro anche la Sla» 

«La sua malattia non prevede un futuro». Le parole pesano, a volte sono sassi che appesantiscono la vita, a volte sono palloncini che fanno volare. E queste sono macigni.

Ma Mauro Serra, 60 anni appena compiuti, dal 1998, affetto da sclerosi laterale amiotrofica (Sla), dopo averle digerite ha pensato: «Non significa che muoio domani». E ha trasformato quelle parole in fiori e piante che danno colore e calore alla sua casa nelle campagne di Quartucciu, vicino al Diverland, dove vive insieme alla moglie Francesca e a Don Don, l’assistente che quotidianamente si prende cura di lui.

L’universo nel giardino

«Finché avrò un soffio di vita continuerò a curare il mio giardino», dice Mauro Serra che fino ai primi anni Duemila era il giardiniere comunale di Quartucciu, un lavoro nato dalla sua grande passione per la terra: in via Mandas, l’aiuola all’incrocio con la statale 554 e il cortile di DomusArt, in via Neghelli portano ancora il tocco della sua mano. Dal giorno in cui gli è stata diagnosticata la malattia non si è mai arreso, si è rimboccato le maniche, creando il suo regno verde.

«Questa è la mia normalità e cerco di viverla al meglio. Riempio le mie giornate con quello che posso fare per sentirmi appagato, soddisfatto e sereno – racconta –. Il ciclo della natura è continuo e senza fine, non ci si può fermare a pensare a ciò che non abbiamo».