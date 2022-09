Imbrattata un’opera di Maria Lai  

Gli auguri agli sposi li hanno vergati su un’opera di Maria Lai. “Pastorello mattiniero con capretta” è stato sfregiato con uno spray nero da chi ha suggerito agli amici Giovanni e Marta, ignari di tutto, di non concepire il quinto figlio. “Non faccheisi su quintu” (non fate il quinto), hanno scritto sul muro di contenimento che, nel 2005, l’artista di Ulassai aveva impreziosito con la raffigurazione, in bianco e nero, dei personaggi tratti dal racconto La capretta di Salvatore Cambosu.

Ieri mattina gli agenti della Polizia locale di Ulassai, dopo aver rinvenuto lo fregio, hanno presentato denuncia ai carabinieri della compagnia di Jerzu che hanno aperto le indagini. Possibile che nell’attività investigativa vengano coinvolti anche i colleghi dell’Arma specializzati nella tutela del patrimonio culturale e artistico.

Il sindaco

I fatti risalgono verosimilmente alla notte tra venerdì e ieri. Qualcuno ha voluto rivolgere un augurio scherzoso agli amici, originari di centri vicini, che sono convolati a nozze. Ma l’ha fatto imbrattando un’opera dell’artista di fama internazionale. «È un’autentica stupidata. Mi auguro - ha commentato Giovanni Soru, 68 anni, sindaco di Ulassai - che i responsabili fossero ubriachi perché diversamente sarebbe preoccupante. Chiederemo i danni e confidiamo nell’operato delle forze dell’ordine.L’auspicio è che gli autori delle scritte ricevano una pena esemplare. In un eventuale processo ci costituiremo parte civile». Per ora la scritta non verrà cancellata, anche perché si rischierebbe di procurare ulteriore danno. «Il 12 settembre - ha aggiunto Soru - la delegazione della Soprintendenza sarà in paese per un sopralluogo nell’ambito degli interventi previsti nell’ambito del Pnrr e alla luce del fatto accaduto inseriremo anche questo».

