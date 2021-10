Imbrattata la statua di santa Bernadette  

Un insulto scritto con un pennarello indelebile ha deturpato la piccola statua bianca di Bernadette all'interno della grotta di Lourdes che si trova nel piazzale della chiesa parrocchiale di Isili. Parole e appellativi volgari sono rivolte a due persone di cui sono riportati i nomi e i cognomi. Un atto vandalico di cui il parroco, don Antonio Demurtas, si è accorto domenica: lunedì mattina il sacerdote ha fatto una denuncia contro ignoti.

I carabinieri hanno avviato delle indagini per risalire all'autore del gesto e hanno eseguito un sopralluogo nella piccola grotta.

Luogo caro agli isilesi

Realizzata in pietre e blocchetti alla fine degli anni ’60, fu voluta dall'allora parroco don Salvatore Sanna per ricordare l'apparizione della Madonna avvenuta nel 1858 ai piedi dei Pirenei. La grotta è stata realizzata grazie all'aiuto di tanti volontari che hanno offerto tempo e professionalità, e negli anni ci sono stati tanti interventi di miglioramento e consolidamento dell'opera. Da una parte c'è la statua di Bernadette inginocchiata in adorazione, dall'altra parte quella, bianca anche’essa, della Madonna. La grotta è racchiusa all'interno di un giardino che si affaccia sul Belvedere del paese. Diverse donne si occupano di questo piccolo antro, tenendolo pulito, ordinato e sempre abbellito dai fiori. Uno spazio usato, in particolare prima del lockdown, per tante iniziative legate alle attività della parrocchia come l'oratorio, il catechismo e tanti momenti di preghiera come la recita del rosario.

Il piazzale di chiesa in genere è abbastanza frequentato durante il giorno, più isolato invece nelle ore serali. Il giardino, da sempre luogo di incontro e di ritrovo per gli isilesi, è anche meta di visitatori e turisti che dopo la visita nella parrocchia si spostano in questo spazio verde per guardare il panorama e fare delle foto.