Imbarco negato in aereo, trapianto a rischio 

«Sono affetto da una fibrosi polmonare ideopatica, una malattia rara invalidante al cento per cento che mi limita in tutte le più semplici attività quotidiane rendendomi non autosufficiente. Una patologia per la quale sono in cura da circa due anni e mezzo presso la struttura del centro di pneumatologia del Binaghi, con una terapia che prevede la quotidiana assunzione di due pastiglie e, più recentemente, all’uso di ossigeno crioscopico, durante tutto l’arco della giornata, allo scopo di contenere la degenerazione di questa malattia considerata irreversibile».

Impossibile viaggiare in aereo e la traversata in nave costerebbe 12mila euro - fra biglietto d’andata e ritorno, e spese da sostenere per l’affitto di un’ambulanza - oltre che perdere tre giorni. Un paradosso se si pensa che il motivo del disagio è un dispositivo salvavita - la bombola d’ossigeno portatile - e che Ferruccio Sanvido, selargino di 67 anni, quel viaggio verso Padova lo deve fare per delle visite di rito in vista di un trapianto di polmone dopo anni alle prese con una malattia invalidante. Un percorso tortuoso, quasi impossibile, causa regolamento Enac che non prevede il trasporto nei voli di linea di bombole d’ossigeno – per Sanvido sono indispensabili per poter respirare - considerate come i liquidi e i profumi che oltre un certo quantitativo vengono ritenuti pericolosi a bordo.

Impossibile viaggiare in aereo e la traversata in nave costerebbe 12mila euro - fra biglietto d’andata e ritorno, e spese da sostenere per l’affitto di un’ambulanza - oltre che perdere tre giorni. Un paradosso se si pensa che il motivo del disagio è un dispositivo salvavita - la bombola d’ossigeno portatile - e che Ferruccio Sanvido, selargino di 67 anni, quel viaggio verso Padova lo deve fare per delle visite di rito in vista di un trapianto di polmone dopo anni alle prese con una malattia invalidante. Un percorso tortuoso, quasi impossibile, causa regolamento Enac che non prevede il trasporto nei voli di linea di bombole d’ossigeno – per Sanvido sono indispensabili per poter respirare - considerate come i liquidi e i profumi che oltre un certo quantitativo vengono ritenuti pericolosi a bordo.

Il racconto

Un’odissea che Sanvido ha deciso di denunciare, «anche perché si tratta di un problema che riguarda tanti altri sardi nella mia stessa situazione, costretti a scontrarci con barriere architettoniche causate da un’insensibile burocrazia», racconta ricordando i suoi ultimi anni da incubo.

«Sono affetto da una fibrosi polmonare ideopatica, una malattia rara invalidante al cento per cento che mi limita in tutte le più semplici attività quotidiane rendendomi non autosufficiente. Una patologia per la quale sono in cura da circa due anni e mezzo presso la struttura del centro di pneumatologia del Binaghi, con una terapia che prevede la quotidiana assunzione di due pastiglie e, più recentemente, all’uso di ossigeno crioscopico, durante tutto l’arco della giornata, allo scopo di contenere la degenerazione di questa malattia considerata irreversibile».

Peggioramenti che purtroppo negli ultimi mesi ci sono stati.

La salvezza

«Il farmaco nel mio caso sta risultando inefficace, dovrò sottopormi quanto prima a trapianto di polmone che non può essere effettuato in Sardegna per l’assenza di una struttura specialistica». Peccato che partire sia un’impresa impossibile. Un limitazione che, sottolinea l’uomo «risulta una barriera architettonica solamente per chi vive nelle isole, in quanto le alternative per un trasferimento sarebbero di tipo navale, molto più lunghe e disagevoli, che per garantire una sufficiente autonomia respiratoria costringono all’affitto di un’autoambulanza. E il tutto», dice, «al modico costo, si fa per dire, di 12mila euro».

La protesta

Un’odissea, tanto che Sanvido nella disperazione - dopo, a detta sua, un volo negato proprio qualche settimana fa - ha scritto alla Presidenza del Consiglio, e ad una serie di enti e istituzioni per far sentire la sua voce e chiedere una soluzione: dall’Agenzia nazionale per la sicurezza del volo ai Ministeri di Sanità e Trasporti, sino alla Prefettura di Cagliari e al Tribunale del malato. «Nel rivendicare il mio diritto alla salute e alla sua tutela, propongo di formulare un’interpretazione autentica alla normativa Enac che deroghi agi attuali impedimenti. Oppure prevedendo un’integrazione, nella parte che elenca i contenitori e volumetrie ammesse, come per esempio: fatto salvo l’impiego di dispositivi salvavita a fronte di comprovate certificazioni sanitarie», propone. Una lettera a parte Sanvido l’ha inviata anche all’assessore regionale alla Sanità Mario Nieddu, al quale chiede «di intervenire in modo celere per consentire una continuità sanitaria che, in tempi in cui si parla di riconoscimento dell’insularità, è necessaria».

RIPRODUZIONE RISERVATA

© Riproduzione riservata