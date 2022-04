Ilva SENZA OSTACOLI 

Ilva 3

Ilva (4-3-3) :Manis; Lena (43’ st Spanu), Di Pietro, Dombrovoschi, Malesa; Chiappetta, Escobar, Lobrano (39’ st Pirina); Aiana(45’ st Serio),Tapparello (22’ st Gallo), Cacheiro (39’ st Messina). In panchina Esposito, Arricca, Romano, Molina. Allenatore Acciaro.

Arbus (4-4-2) : Manfredi; Spina (22’ st Deias), Ghiani, Baggini, Muscas (12’ st Casu); Stochino, La Torre(36’ st Tiddia), Diaz, Alassani; L. Atzori (42’ st S. Atzori), Garcia (42’ st Idili). In panchina Cappai, Diana, Camedda. Allenatore Falco.

Arbitro : Pili di Cagliari.

Reti:nel primo tempo 2’ Aiana, 20’ Cacheiro nella ripresa 43’ Aiana.

Note : recupero 1’ pt-5’ st; spettatori 250.

LA MADDALENA. Finisce con un secco 3-0 la gara al Zichina, partita mai in discussione con gli isolani padroni del gioco per novanta minuti, i locali ora sono i favoriti per la vittoria nel torneo, complice anche il pareggio di ieri tra Ferrini e Taloro Gavoi, due tra le più immediate inseguitrici. Tiene invece il passo l’Ossese, che però ha l’impegno di Coppa Italia.

Subito a segno

Passano 180 secondi e Aiana viene atterrato al limite dell’area, lo stesso centrocampista mette il pallone sotto al sette facendo esultare i numerosi tifosi maddalenini presenti in tribuna. Il gol galvanizza la squadra di casa che continua a spingere, Cacheiro ci prova col sinistro ma la palla va fuori, al 20’ Malesa semina il panico nella difesa ospite e serve Cacheiro che batte col destro Manfredi. È sempre il fantasista argentino a sfiorare la doppietta ma il pallone fa la barba al palo e si va all’intervallo sul 2-0.

Ripresa

Al rientro è sempre l’Ilva a condurre le operazioni e a sprecare molto, Lobrano si fa neutralizzare il tiro da Manfredi, Aiana e Malesa non riescono a concludere in porta da dentro l’area, e Chiappetta colpisce da fuori ma la palla finisce alta sopra la traversa. Mister Acciaro decide di far rifiatare qualcuno togliendo Tapparello e l’applauditissimo Cacheiro, inserendo qualche giovane; a due minuti dal novantesimo Chiappetta con un assist preciso manda in porta Aiana, che col sinistro batte il portiere arburese e chiude la partita siglando la sua doppietta e il suo tredicesimo gol stagionale. Nei minuti di recupero arriva l’unica occasione della partita per gli ospiti, che centrano il palo con Idili.Si arriva quindi così al fischio finale del signor Pili, i maddalenini festeggiano il primo posto mentre l’Arbus non è ancora certo della salvezza.

Resa dei conti

Gli isolani saranno attesi dalla trasferta di Castiadas, e chiuderanno in casa con la Ferrini, gli arburesi ospiteranno la Nuorese (anch’essa nelle posizioni di vertice) e andranno a Ossi per l’ultima di campionato.

