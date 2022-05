Ilva, le mani sul traguardo 

Una compagine che ha vissuto momenti straordinari in Quarta serie (allora si chiamava così la serie D), con magnifici interpreti, negli anni ‘50 e ‘60, del calibro di Piero Paoli, un calciatore dalla dinamite nei piedi, e del mediano Mario Pisano, tra l'altro capostipite di una generazione fantastica: i suoi figli Andrea e Valerio, oltre che ex giocatori biancocelesti, sono rispettivamente gli attuali presidente e direttore sportivo dell'Ilva. Mentre suo nipote Nicolò, esterno, da alcuni anni è in pianta stabile in prima squadra ed è rientrato proprio domenica da un infortunio. Impossibile, tra i tantissimi, non citare Nino Catuogno e Antonello Murri, maddalenini doc, che negli anni ‘70 hanno avuto trascorsi col Cagliari calcio. L'Ilva inoltre negli anni 80 ha anche conosciuto gli altari della serie C, ai tempi della formidabile accoppiata Angelino Fiori (allenatore) e Rino Stelletti (presidente).

La Maddalena. Domenica 15 maggio c'è uno stadio da riempire. Questo è il mantra che si respira a La Maddalena e in tutto lo stupendo arcipelago in vista dell'ultima gara di campionato tra i padroni di casa dell'Ilva, primi in classifica a 72 punti, e i cagliaritani della Ferrini, terzi a quota 66, oramai senza ambizioni di primato ma in zona playoff dopo una parte di torneo giocata al vertice della classifica.

Spettatore interessato l'Ossese, seconda in graduatoria a 69 punti, impegnata in casa contro un tranquillo Arbus. Ai maddalenini basterebbe quindi un pareggio per l'agognato salto in serie D, una categoria che manca da troppo tempo dalle parti dei Leoni: precisamente, dalla lontana stagione 1995-96, conclusa con un'amara retrocessione in Eccellenza. Una categoria vissuta da allora come uno smacco dall'ambiente maddalenino, che esprime e va orgoglioso di una delle formazioni più antiche della Sardegna, la cui fondazione risale al 1903.

La storia

Una compagine che ha vissuto momenti straordinari in Quarta serie (allora si chiamava così la serie D), con magnifici interpreti, negli anni ‘50 e ‘60, del calibro di Piero Paoli, un calciatore dalla dinamite nei piedi, e del mediano Mario Pisano, tra l'altro capostipite di una generazione fantastica: i suoi figli Andrea e Valerio, oltre che ex giocatori biancocelesti, sono rispettivamente gli attuali presidente e direttore sportivo dell'Ilva. Mentre suo nipote Nicolò, esterno, da alcuni anni è in pianta stabile in prima squadra ed è rientrato proprio domenica da un infortunio. Impossibile, tra i tantissimi, non citare Nino Catuogno e Antonello Murri, maddalenini doc, che negli anni ‘70 hanno avuto trascorsi col Cagliari calcio. L'Ilva inoltre negli anni 80 ha anche conosciuto gli altari della serie C, ai tempi della formidabile accoppiata Angelino Fiori (allenatore) e Rino Stelletti (presidente).

L’impresa

Ora c'è tutta l'intenzione di rinverdire quei fasti. L'Ilva è a un passo dall'impresa. eppure è stato un campionato iniziato in sordina, prima di una lenta risalita verso il vertice. Fino alla partita della svolta: proprio a Cagliari nell'ultima giornata di andata (19 dicembre) contro l'allora capolista Ferrini: 2-0 per i maddalenini, che si portarono da -11 a -8 in classifica. Da allora una cavalcata esaltante, compreso l'incredibile scontro diretto in trasferta contro il Taloro Gavoi (16 aprile), vinto dall'Ilva (1-0) all'ultimo respiro grazie al gol difensore Di Pietro.

Domenica quindi la partita verità contro la Ferrini, che diversi addetti ai lavori considerano una formalità. Ma non così i maddalenini, che da uomini di mare conoscono le bizze e i pericoli dei venti, anche calcistici. E perciò non si fidano. Domenica saranno in tanti al campo sportivo, che non è quello storico intitolato a Pietro Secci, da diverso tempo in restyling. Si gioca al “Salvatore Zichina”, poco importa: sarà ugualmente un catino di passione autentica.

A La Maddalena in questi giorni nei bar, nelle case e nelle piazze non si parla d'altro. Mancano solo novanta minuti alla meta. Tra i più lunghi della storia di questo glorioso club. La serie D, un calcio di maggiore prestigio, è lì, a un passo.

