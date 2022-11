Ilva e Cos, pari nel derby 

Cos (4-3-3) : Floris; Garau, Zanoni, Vesi, Derbali; Demontis (30’ st Cadau), Pirredda, Ladu; Manca (15’ st Piroddi), Nurchi (15’ st Mancosu), Cogotti. In panchina De Luca, Loi, Moi, Pinna, Cossu, Laconi. Allenatore Carta (Loi squalificato).

Ilvamaddalena (4-3-3) : Sordini; Roszak, Contucci, Di Pietro, Gentile; Chiappetta, Escobar, Mastromarino (45’ st Aiana); Cacheiro, Altolaguirre (30’ st Dombrovoschi), Ferlicca (24’ st Cifarelli). In panchina Mejri, Atzori, Isaia, Galvanio, Seddaiu, Ansini. Allenatore Gardini.

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Ilvamaddalena 1

Cos 1

Ilvamaddalena (4-3-3) : Sordini; Roszak, Contucci, Di Pietro, Gentile; Chiappetta, Escobar, Mastromarino (45’ st Aiana); Cacheiro, Altolaguirre (30’ st Dombrovoschi), Ferlicca (24’ st Cifarelli). In panchina Mejri, Atzori, Isaia, Galvanio, Seddaiu, Ansini. Allenatore Gardini.

Cos (4-3-3) : Floris; Garau, Zanoni, Vesi, Derbali; Demontis (30’ st Cadau), Pirredda, Ladu; Manca (15’ st Piroddi), Nurchi (15’ st Mancosu), Cogotti. In panchina De Luca, Loi, Moi, Pinna, Cossu, Laconi. Allenatore Carta (Loi squalificato).

Arbitro : Esposito di Ercolano.

Reti : nel secondo tempo 10’ Sherbali, 26’ (r) Cacheiro.

Note : ammoniti Cacheiro, Ferlicca, Cifarelli, Floris, Manca, Demontis, Nurchi, Piroddi. Espulsi Ladu per doppio giallo e Contucci per fallo da ultimo uomo. Spettatori 300. Recupero 2’ pt – 5’ st.

La Maddalena. Pari e patta al Zichina nel derby sardo fra isolani e ogliastrini, per entrambe un punto che muove la classifica, in una partita senza esclusione di colpi.

La cronaca

Pronti via e sono gli ospiti a rendersi pericolosi con un sinistro di Ladu che viene deviato in corner da Sordini. Poco dopo arriva la risposta dei maddalenini con un bel tiro di Cacheiro direttamente da corner ma la palla sfiora l’incrocio e si spegne sul fondo.

La gara è equilibrata, giocata soprattutto a centrocampo e spezzettata da molti contrasti di gioco, che non danno modo alle squadre di giocare in maniera fluida. Verso la fine del primo tempo, ci prova Altolaguirre dal limite dell’area, ma il pallone colpisce un difensore e termina sul fondo. Si va così all’intervallo a reti inviolate, un derby sin qui conb poche emozioni e occasioni da rete.

Il secondo tempo

Nella ripresa la gara è più vivace e le compagini giocano a viso aperto, aumentando lo spettacolo in campo. Un angolo di Cacheiro viene intercettato da Escobar che non riesce a centrare la porta. Intorno al 10’ arriva il vantaggio ospite, Demontis batte un pallone teso da calcio d’angolo e Sherbali è il più lesto di tutti nella mischia a beffare il portiere maddalenino. Dopo una fase di assestamento, al 26’ arriva la reazione locale, Cacheiro viene lanciato a tu per tu con Floris da Altolaguirre, tenta uno scavetto con la palla che termina a fil di palo, il portiere ospite però lo stende dopo aver calciato e l’arbitro fischia il penalty.

Il rigore del pari

È sempre il fantasista argentino a incaricarsi della battuta e a spiazzare l’esperto Floris siglando il suo quarto gol stagionale, rimettendo la gara in parità. Un minuto dopo Contucci va a contrasto con Piroddi, ma l’arbitro lo giudica come fallo da ultimo uomo ed espelle il difensore maddalenino; sulla seguente punizione Vesi manda alto sopra la traversa. Gli ospiti provano il colpaccio, il neo entrato Mancosu è infatti protagonista di una splendida discesa solitaria dalla sua metà campo, arriva in porta saltando due uomini, ma viene stoppato sul più bello da Di Pietro. La partita finisce qui.

RIPRODUZIONE RISERVATA

© Riproduzione riservata