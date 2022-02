Ilva all’ultimo respiro 

Ilva 2

Monastir 1

Ilvamaddalena (4-3-3): Manis; Lena (18’ st Pirina), Di Pietro, Dombrovoschi, Malesa; Gallo, Escobar, Aiana; Tapparello, Molina (41’ st Cacheiro), Lobrano. In panchina Amatulli, Messina, Sias, Arricca, Serio, Pisano, Nicotera. Allenatore Acciaro.

Monastir (4-4-2) Zanda; Idda, Magnin, Saias, Arzu; Ghiani (22’st Ledda), Rinino (21’ st Savage), Melis, Riep ; Fangwa, Anedda (32’ st Sylla). In panchina Serra, Aramu, Mura, Angiargia, Pilloni. Allenatore Manunza.

Arbitro : Bogo di Oristano.

Reti: nel primo tempo 20’ Molina, nella ripresa 17’ Rinino, 47’ Aiana.

Note : recupero 1’-4’; spettatori 250.

LA MADDALENA. L’Ilva piega un coriaceo Monastir grazie a una punizione di Aiana in zona Cesarini e si mantiene al primo posto.

Cronaca

I maddalenini iniziano a controllare il gioco con buone triangolazioni e si avvicinano alla porta di Zanda battendo vari corner, da uno di questi calci d’angolo nasce il gol del vantaggio. Gallo batte una palla tagliata in mezzo, la palla rimane al centro dell’area e Molina in mischia col sinistro batte il portiere cagliaritano. Passano due minuti ed è Tapparello a sfiorare il raddoppio con uno scavetto che finisce a fil di palo.

Ripresa

Ci provano di più gli ospiti aiutati dal vento a favore. Riep coglie una traversa su punizione da 30 metri sfiorando il pari, che arriva al 17’ con un destro chirurgico di Rinino che dà un bacio al palo e va a finire in rete . Gli ospiti cercano il colpaccio con tiri da fuori area velenosi, prima con Ledda e poi con Melis, ma Manis fa buona guardia e devia in calcio d’angolo. Scampati i pericoli, l’Ilva torna a spingere ma la difesa ospite è attenta e non concede nulla, neanche il neo entrato Cacheiro riesce a incidere. A cinque minuti dalla fine è il giovane Pirina a provare il tiro da fuori ma Saias respinge la palla. Il pareggio sembra cosa fatta, ma nel recupero è bravo Aiana a procurarsi una punizione dal limite dell’area vicino alla bandierina. Lo stesso attaccante si incarica della battuta e disegna una traiettoria perfetta sul secondo palo che sorprende Zanda e manda in tripudio il pubblico. Il Monastir si butta in avanti con la forza della disperazione ma il risultato non cambia più.

Mario Terrazzoni

