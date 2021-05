Illusione: niente è come sembra Quando la scienza diventa arte 

Se usciremo come sembra dal lungo incubo della pandemia, il merito sarà soprattutto imputabile alla ricerca e agli investimenti profusi, con uno sforzo di natura economica e di sinergie fra scienziati senza precedenti, che hanno permesso di rendere disponibili, in tempi brevi, vaccini efficaci per contrastare il Covid. Tuttavia troppo spesso la scienza, nel nostro Paese, viene vista quasi con noncuranza dal mondo della cultura e delle gallerie d’arte. A maggior ragione bisogna gioire per il debutto a Cagliari di una mostra dal respiro internazionale come “Illusion: Nothing is as it seems” (“Illusione: niente è come sembra”) visitabile a partire da oggi, dalle ore 9 alle 20, nella splendida cornice offerta dalla Manifattura Tabacchi di Cagliari, con ingresso in viale Regina Margherita al centro della città: un’esposizione che permette di indagare su come la percezione sostenga il nostro modo di vedere, sentire, pensare e capire il mondo, mostrando come ciò che percepiamo sia tante volte del tutto diverso dalla realtà osservata con gli occhi.

Opere interattive

Coprodotta dalla Science gallery of Ireland e dal Trinity College di Dublino, “Illusion” presenta una serie di opere interattive che trattano diversi tipi di illusioni, da “Significant birds" di Nye Parry, un’illusione uditiva che mostra come un’unica onda sinusoidale venga isolata dalla registrazione di una voce umana, a “Cubes” di Jennifer Townley, una scultura in alluminio basata su un motivo geometrico di rombi che danno l’impressione di vedere sei cubi, mentre in realtà i cubi percepiti sono il risultato della composizione di tre rombi. Un’altra opera, “The Hurwitz singularity" di Jonty Hurwitz, spinge il visitatore a relazionarsi con la struttura compositiva prima ancora che l’arcano sia rivelato (rendendo così l’esposizione fruibile e coinvolgente pure da un pubblico di giovanissimi che un giorno, anche sulla base delle inclinazioni emerse durante la crescita, magari sceglieranno di dare un certo corso ai loro studi proprio perché stimolati da determinate suggestioni).

Nuova relazione

«Questa esposizione», spiega Graziano Pisu, coordinatore delle operazioni di Opificio Innova, «dopo aver girato il mondo arriva a Cagliari sulla scia di un impatto sul pubblico che ne certifica, al di là della cultura e della nazione cui si rivolge, tutta la sua forza originale e innovativa. “Illusion: Nothing is as it seems” mira a sradicare le certezze fallaci alimentate talvolta dall’immaginario condiviso, con l’obiettivo di promuovere la relazione tra cittadini e scienza». Al taglio del nastro era presente il sindaco di Cagliari Paolo Truzzu con Franco Mannoni, direttore della Fondazione di Sardegna. «È quindi motivo di orgoglio inaugurare la gestione curata da Prima Idea (una delle imprese che costituiscono Opificio Innova), di uno spazio così carico di fascino e storia come quello offerto dalla Manifattura Tabacchi, un edificio», aggiunge, «che grazie alla visione della Regione Sardegna e di Sardegna Ricerche sta diventando un vero e proprio hub culturale e una vetrina per l’innovazione di tutta l’Isola».

