«Illumino zucche e telefoni» 

Nella pausa pranzo si dedica alla coltivazione delle zucche in un terreno vicino al mare, a Muravera, paese dove lavora come agente di viaggio, mentre nel tempo libero si rifugia nel suo laboratorio, il garage sotto casa all’ingresso di Quartucciu e lì dà libero sfogo alla fantasia. Manuel Gattelli, figlio dell’ex calciatore Emanuele, ama creare lampade con le zucche, una passione nata dopo un viaggio in Turchia, ma da qualche tempo va in giro per i mercatini dell’usato alla ricerca anche di vecchi telefoni, che trasforma in luci dai mille colori.

Originale passione

«Questo è il mio hobby e questo è il luogo in cui io amo rifugiarmi, nel tempo libero dedico tutto me stesso a questa passione», racconta Manuel. «Circa dieci anni fa ero in Turchia per lavoro, stavo accompagnando un gruppo di turisti e la mia corrispondente mi ha regalato una lampada: bellissima. Mi è piaciuta talmente tanto che ho deciso di farle anch’io, ma non sapevo di che materiale fosse, all’inizio, infatti, usavo le noci di cocco per fare delle mini abat-jour, solo dopo ho scoperto che quella era una zucca».

Secondo lavoro

Un passatempo diventato un secondo lavoro, infatti, da quel momento Manuel Gattelli ha iniziato a cercare zucche ovunque, ma non quelle tonde, bensì quelle allungate destinate a diventare cibo per gli animali da allevamento. Reperirle stava, però, diventando sempre più difficile, così ha deciso di prendere un pezzo di terreno e coltivarsele da solo. «Da un po’ di tempo le semino e le coltivo. Si inizia ora e si tolgono a ottobre. Tutti i giorni all’ora di pranzo vado lì, potrei sembrare matto, ma a me vederle crescere dà una soddisfazione enorme».

Il lavoro è lungo, le zucche prima di diventare opere d’arte capaci di creare una magia di luci e colori vanno fatte essiccare per circa sei mesi e solo dopo vanno svuotate. Infine possono essere, finalmente, intagliate. Le forme sono le più diverse: da quelle geometriche a quelle che richiamano le sagome degli animali come, per esempio, pesci e pinguini o cigni.

Pezzi unici

«Non ci sono lampade gemelle, sorelle sì, ma non ne troverai mai una identica a un’altra. Tutto nasce dalla fantasia e dallo stato d’animo del momento. Non c’è un tempo massimo o minimo per realizzarle, dipende dal mio tempo libero, posso farne una piccola in due ore e magari impiegarci, invece, due giorni per una più grande. Io la guardo e in quel momento capisco cosa devo fare».

Manuel Gattelli ha già partecipato a tante fiere e manifestazioni. “Ho partecipato a diverse esposizioni, ma anche fiere importanti come la Homi di Milano, dove sono stato invitato due anni fa. Da quando ho iniziato ho avuto un gran bel riscontro sia in Italia che all’estero. Tutto però dipende dal tempo, questo è il mio divertimento, campare da questo non è possibile».

I vecchi telefoni

Ma le zucche non sono la sua unica passione: da un po’ di tempo ha deciso di trasformare anche i vecchi telefoni Sip, quelli grigi che ricordano le case dei nonni, in lampade. «Trovarli è difficile, faccio i giri dei mercatini, ma non è come coltivarli, quando finiscono non puoi produrli, dovrebbero arrivarmene altri, ma poi non saprò più dove raccattarli e immagino di doverci rinunciare». Eppure Manuel in casa non ha una sua creazione. «Le vendo tutte. Le mie lampade però non hanno un prezzo, io vado a sentimento, sono bravo a vendere viaggi, ma non una cosa che nasce totalmente da me».

RIPRODUZIONE RISERVATA