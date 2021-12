Illuminazione in tilt, la città resta al buio 

Da via Eritrea fino a Is Pontis Paris, passando per il quartiere Freccia Verde, ma anche per le vie perpendicolari a via Mandas, senza dimenticare via Pertini in zona Le Serre, via Thiesi e via degli Ulivi dove i lampioni si accendono un giorno sì e l’altro no. Una situazione che si verifica da tanto tempo e che sarebbe dovuta migliorare con il nuovo servizio offerto da Enel Sole dopo la convezione stipulata a marzo. «Siamo stanchi di chiamare – attacca Matteo Pisu residente a Le Serre –, ogni volta ci rassicurano ma l’intervento non è mai tempestivo e quando cambiano la lampada in uno si fulmina automaticamente l’altro e la situazione non cambia».

E tutto mentre non c’è ancora traccia dei 1750 nuovi lampioni a led che avrebbero dovuto essere installati in città stando all’accordo firmato a marzo con Enel Sole.

È buio pesto nelle strade quartuccesi, tanti lampioni sono spenti o si accendono a intermittenza e, se non fosse per le luminarie di Natale nelle vie principali, la città sarebbe completamente avvolta nelle tenebre.

Le strade prive di illuminazione pubblica sono tante, così come le lamentele dei residenti che denunciano i disagi sui social condividendo le foto che ritraggono una città completamente buia.

La mappa del buio

I nuovi lampioni

Carenze croniche che periodicamente si ripresentano in più parti della città creando non poche difficoltà ai quartuccesi. Criticità e problemi che si sarebbero dovuti risolvere con il nuovo impianto di illuminazione pubblica a risparmio energetico che, grazie all’accordo siglato tra l’amministrazione e la società Enel Sole nella scorsa primavera, avrebbe già dovuto essere in funzione. Il patto, infatti, comprende sia i lavori di adeguamento ed efficientamento energetico degli impianti sia la fornitura di energia elettrica, oltre alla manutenzione ordinaria programmata, straordinaria e preventiva e il costante servizio assistenza ai clienti. Ma soprattutto l’azienda avrebbe dovuto sostituire 1750 apparecchi luminanti con sorgenti luminose a led, sostituzioni a oggi al palo.

Accordo pluriennale

Secondo l’accordo Enel Sole gestirà per i prossimi 18 anni l’illuminazione pubblica in città per un canone annuale di circa 250 mila euro a cui va aggiunta l’Iva a carico dell’amministrazione comunale. Inoltre è prevista anche a carico della società concessionaria l’installazione delle colonnine per la ricarica delle automobili elettriche, nonché la predisposizione sia dei pali per le telecamere di videosorveglianza sia di quelli per l’illuminazione mobile alimentati da batterie.

L’assessore

«C’è stato un ritardo nella consegna dei lampioni e quindi di conseguenza nella sostituzione, ma sono arrivati e sono depositati in cantiere in attesa di poter essere installati – rassicura l’assessore ai lavori pubblici Walter Caredda –. Purtroppo molti disagi vanno attribuiti al maltempo, l’invito ai miei concittadini è di contattare sempre il numero verde: gli interventi da parte della società sono puntuali, ma lamentarsi sui social senza fare alcuna chiamata non risolve il problema».

