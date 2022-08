Ilenia Zedda svela in “Nàccheras” il segreto del bisso 

Caterina, una tredicenne orfana di madre che vive in un piccolo paese costiero sardo a fine anni Settanta, è destinata a raccogliere l’eredità della nonna mentre si trova nella fase di passaggio dalla fanciullezza all’adolescenza. Ancora non è cosciente dei sentimenti che la avvicineranno a Francesco, un compagno di banco introverso e orfano di padre che ogni sera, di nascosto, la osserva immergersi nell’acqua placida della Cala dei Mori. Rispecchiandosi l’uno nell’altra impareranno a decifrare aspetti del proprio io che erano rimasti latenti.

«Le donne custodi calmavano i venti, spostavano la luna, invocavano l’acqua». Le donne custodi sono le maestre di bisso, e sanno ricavare da grandi molluschi bivalvi, conosciuti come nàccheras, una fibra che dopo una lunga lavorazione, tramandata nei millenni, diventa un filamento dorato di seta di mare di incomparabile valore.

L’ultima fra loro (Su Maistu) è la nonna di Caterina, la protagonista di “Nàccheras”, il romanzo d’esordio di Ilenia Zedda che da domani sarà in edicola con L’Unione Sarda (4,50 euro oltre il costo del quotidiano), sesto volume estivo della Biblioteca dell’identità.

Che effetto le fa raggiungere nuovi lettori attraverso le edicole?

«L’emozione è tanta. Devo dire che io, amando la tradizione ottocentesca del romanzo pubblicato a puntate, sono felice di incontrare i lettori anche tramite questi canali. E ricordo bene quando mio padre leggeva i libri della Biblioteca dell’identità sotto l’ombrellone: fare parte come autrice di questa collana è davvero fantastico».

Come visse il periodo dopo l’uscita del libro, nel maggio 2020?

«“Nàccheras” arrivò in libreria con un paio di mesi di ritardo a causa dello scoppio della pandemia, quindi l’attesa era ancora più alta. L’affetto dei lettori mi travolse, non pensavo potessero volermi così bene e che sapessero trovare nel libro così tanti spunti, alcuni dei quali erano sfuggiti perfino a me. Oltretutto gli insegnanti della scuola Holden di Torino, che mi avevano seguito lungo le varie stesure del romanzo, mi avevano detto di non avere aspettative troppo alte, visto il numero così elevato di nuove uscite».

Quanto le è servito frequentare la Scuola Holden?

«Per me rappresentò la svolta decisiva. Mi sono laureata a Cagliari in Tecniche di laboratorio biomediche e ho lavorato per tre anni all’Ospedale Brotzu: entrare nella scuola fondata da Alessandro Baricco mi ha dato gli strumenti per affrontare qualsiasi tipo di scrittura, dalla narrativa ai testi più settoriali».

Come si svolgevano le lezioni per gli aspiranti scrittori?

«Stavamo nella scuola dalle dieci alle diciannove dal venerdì al sabato, e la sera c’era sempre qualche incontro culturale da seguire che ampliava il nostro punto di vista. A lezione poteva succedere di tutto, anche che Baricco entrasse in aula simulando con le mani l’inquadratura di una telecamera e usasse quell’idea per far germogliare il racconto. E un appunto di Marco Missiroli in margine a una pagina del libro che non funzionava, “Ile, viverla, non vederla”, mi fece trovare la chiave giusta per raccontare la storia che avevo in mente».

Adesso è tornata a vivere in Sardegna.

«All’inizio l’impatto è stato traumatico: Torino, come spesso le grandi città, ha un ritmo di vita più frenetico, ed essendo la capitale italiana dell’editoria esercitava su di me tutto il suo fascino. Qui ho ritrovato i miei amici e sono rientrata in una dimensione dalla quale trarranno linfa i miei prossimi lavori».

Può anticiparci qualcosa?

«Il nuovo romanzo è praticamente finito e si discosterà in modo netto dal precedente. Sono un po’ spaventata perché si tratta di un vero esperimento: ho percorso sentieri espressivi che non immaginavo di poter intraprendere. Il mio passato in ambito scientifico si rivelerà stavolta determinante».

